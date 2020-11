Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Récit des destins croisés de deux femmes en souffrance, « la consolation des inconnus » d’Alice Nelson est un premier roman, à la fois triste et lumineux, qui aborde les thèmes de l’enfance blessée, de l’amour filial, des traumatismes, de l’exil, du manque, de la perte et de la résilience.

Marina, écrivaine et universitaire, habite à Harlem avec son mari Jacob et le fils de ce dernier, Ben, issu d’un premier mariage. Dans la rue, elle fait par hasard la connaissance de Constance, une jeune réfugiée rwandaise, et de son enfant, Gabriel. Peu à peu, Marina s’implique dans l’existence de ces deux êtres dévastés. Tandis que Constance reste distante et quasiment muette, un lien particulier se noue entre Marina et Gabriel. Malgré les mises en garde de son mari, l’amour de Marina pour cet enfant grandit et s’épanouit. Mais peut-elle, pour réparer sa propre enfance tourmentée, s’inventer mère et s’octroyer une place qui n’est pas la sienne ? Porté par une écriture poétique, l’ouvrage montre que malgré le passé, chaque destinée reste à écrire et chacun demeure libre de ses choix. L’ouvrage est paru aux éditions Les Escales.