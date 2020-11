Test – Fuser

Avant propos : lors de notre test certains modes en ligne n’ont pu être vraiment testés par le manque de joueurs. Mais pour autant, le titre propose un aspect multijoueurs et social assez complet.





Le principe de base de Fuser est simple, 4 platines, une centaine de musiques (+25 avec le pack VIP) découpé en basses, instrumentales, voies et mélodies qu’il faut alors piocher, mélanger et sortir votre plus beau mix pour mettre le feu. Le titre d’harmonix se veut très abordable puisque les développeurs ont fait un énorme travail sur les titres présents afin qu’ils puissent tous, ou presque être mixé entre eux sans trop d’efforts pour un maximum de fun.

Bien entendu le concept ne se résume pas à ça, puisque le titre intègre des mécaniques plus poussées pour faire de vous un vrai DJ. Mais pas de panique si vous être totalement néophyte du monde du festival et de la nuit, Fuser propose une campagne divisée en 6 chapitres qui sert de tutoriel. Au fil de votre avancée les différents PNJ qui vous suivent, vous apprennent petit à petit les rouages du métier. De ce fait, malgré son approche simpliste et accessible, Fuser possède une vraie courbe de progression qu’il faudra maîtriser si vous voulez vraiment vous faire un nom.

D’ailleurs pour se faire remarquer, Fuser propose une multitude de choix pour customiser votre avatar de la tête au pied à votre guise, avec tout un tas d’éléments en rapport au thème. De plus, il est également possible de personnaliser votre bac de musique et son kit de scène. Allant des jeux de lumière aux feux d’artifices en passant par les projecteurs, il y a de quoi se faire plaisir et donner une identité à votre parcours.







Pour se faire, le titre propose une sorte de progression similaire à une monter en niveau de votre avatar, ce qui a pour but de débloquer deux types de monnaie, une pour débloquer et piocher dans les différentes musiques ( années 70 à aujourd’hui, hip/hop, dance, rock, pop ou encore country), et l’autre pour personnaliser votre scène.

Pour autant, le cœur de Fuser réside dans son orientation multijoueur et social. Pour se faire, le titre propose divers modes en ligne. Le mode freestyle et particulièrement le freestyle Coop, qui propose de mixer à tour de rôle avec un ami de votre liste. Le mode Battles, comme son nom l’indique offre la possibilité d’affronter d’autres joueurs et de récolter le maximum de likes pour son mix et prouver que vous êtes le meilleur aux platines. Dernier mode est le mode Social. Ici, chaque semaine, un nouveau défi sera proposé dans lequel on doit proposer son meilleur mix en fonction des objectifs donnés ( années 70, uniquement rock et dance etc…). Chaque création est donc soumis à un vote et le meilleur gagne le titre le la semaine. Le but est de débloquer divers éléments de customisation unique.





Dernier point sur son aspect social, est la possibilité tout comme n’importe quel réseau social connu, de liker, de suivre, de s’inviter et ainsi créer une communauté et de se partager ses créations ( mix et vidéo).