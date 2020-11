Infomaniak offre une adresse email gratuite à vie entièrement développée et hébergée en Suisse

Partager Facebook

Leader suisse dans le domaine des nouvelles technologies, Infomaniak lance ik.me, une solution email gratuite et respectueuse de la vie privée avec 20 Go de stockage. Disponible aujourd’hui dès le 10 novembre, elle offre également 3 Go de stockage pour partager, collaborer et synchroniser des documents et des photos sur ses appareils. Aucune donnée n’est analysée ou revendue à des fins publicitaires.

Une messagerie « Swissmade » qui synchronise les agendas et les contacts

Il ne s’agit pas seulement d’une adresse @ik.me, mais d’une messagerie complète avec la possibilité de synchroniser les agendas, les contacts et les tâches. Quel que soit l’appareil, la configuration se fait en quelques clics grâce à un assistant intelligent et il est possible de récupérer automatiquement les emails et les dossiers depuis une autre adresse email. Il s’agit d’une alternative suisse aux GAFA qui est entièrement développée et gérée en Suisse, avec un service de support facile à joindre en cas de besoin.

Un Drive souverain pour les photos et les documents

« Depuis le lancement de kDrive au début de l’année, nous recevons régulièrement des demandes de la part de parents, d’étudiants, de petites associations et de particuliers qui souhaitent une alternative souveraine et locale aux solutions proposées par les géants du Web. » précise Boris Siegenthaler CEO et co-fondateur d’Infomaniak. Ik.me inclut 3 Go de stockage kDrive avec chaque adresse au lancement. Cette offre permet également de collaborer en temps réel sur des fichiers Word, Excel et PowerPoint via des liens de partage publics ou d’enregistrer des vidéoconférences réalisées avec kMeet.

Une messagerie sécurisée qui respecte la vie privée

« Chez Infomaniak, les utilisateurs ne sont pas le produit. Notre modèle d’entreprise est de protéger les données, pas de les vendre. Nous développons notre propre écosystème pour ne jamais avoir à faire de concession sur nos valeurs. Aucune donnée n’est analysée ou revendue à des tiers » assure Marc Oehler, directeur des opérations d’Infomaniak.

Infomaniak s’engage à faire évoluer ce produit dans les mois et les années à venir, avec notamment une nouvelle application mobile et desktop, et l’intégration de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour classer les emails, les pièces jointes ou le choix des destinataires par exemple. À l’avenir, les utilisateurs pourront contribuer librement au service pour financer l’infrastructure et l’équipe en charge de ce projet. Infomaniak s’engage également à proposer un service de support efficace pour assurer la qualité de ses solutions, même dans leur version gratuite.