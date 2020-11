A3: STILL ALIVE est disponible sur mobile

Partager Facebook

Les joueurs vont pouvoir se plonger corps et âmes dans ce monde ténébreux plein de conflits et de combats. Ce tout nouveau RPG dark fantasy en monde ouvert est maintenant disponible au téléchargement sur l’App Store® et Google Play™.

A3: STILL ALIVE est un jeu mobile multi-genres qui mélange les mondes vivants et gigantesques des RPG à monde ouvert avec les combats extrêmes des Battles Royale. Les joueurs doivent être prêts à tout dans ce monde fantasy apocalyptique où les armes et la magie sont rois, que ce soit contre les autres joueurs (JcJ) ou contre les ennemis, ils feront l’expérience de combats hack & slash intenses et devront se mettre en quête d’équipements toujours plus puissants.

Les joueurs vont pouvoir prouver leur courage dans des modes de combats divers et variés de JcJ et JcE tels que la Conquête, les Raids, la Présence obscure, et les combats mondiaux. En plus de combats enivrants, A3: STILL ALIVE offre également des graphismes 3D à couper le souffle, rivalisant avec des graphismes consoles, qui prennent vie grâce à l’optimisation poussée du moteur Unity.

« A3: STILL ALIVEs’inscrit dans la lignée des MMORPG de grande qualité de Netmarble. Ses graphismes époustouflants et son gameplay révolutionnent l’univers du jeu mobile » déclare Joonmg Sun Chang, producteur exécutif chez Netmarble. « C’était une expérience inoubliable de travailler sur ce MMORPG au gameplay prenant et au thème sombre. Je suis ravi de voir ce monde prendre vie grâce à l’expertise des toutes nos équipes. »

Les joueurs pourront accéder à ceci dès le lancement :

Cinq classes puissantes, des Berserkers (DPS au corps à corps), Templiers (Tank magique / physique), Magiciennes (DPS magique), Assassins (DPS physiques) et Archères (DPS à longue portée).

des Berserkers (DPS au corps à corps), Templiers (Tank magique / physique), Magiciennes (DPS magique), Assassins (DPS physiques) et Archères (DPS à longue portée). Un mélange parfait de Battle Royale et d’exploration à monde ouvert, permettant aux joueurs d’améliorer leur héros grâce à des combats de Battle Royale actifs et des combats automatiques dans le monde ouvert. Il y aura des équipements de haut niveau variés à collectionner dans les deux modes.

et permettant aux joueurs d’améliorer leur héros grâce à des combats de Battle Royale actifs et des combats automatiques dans le monde ouvert. Il y aura des variés à collectionner dans les deux modes. 201 âmes liées, des personnages uniques offrant de l’aide et accompagnant les joueurs au combat. Elles peuvent être collectionnées, améliorées par l’entraînement, et contrer les tactiques des boss et des ennemis.

des personnages uniques offrant de l’aide et accompagnant les joueurs au combat. Elles peuvent être collectionnées, améliorées par l’entraînement, et contrer les tactiques des boss et des ennemis. En plus d’un environnement de JcJ toujours ouvert, les joueurs peuvent se battre dans le mode Présence obscure, un combat à grande échelle à 100 vs 100, où stratégies diverses et variées et coopération entre les factions sont nécessaires pour devenir le meilleur.

Afin de fêter le lancement, Netmarble offre aux nouveaux joueurs ceci :

Récompenses de préinscription: merci aux joueurs du monde entier qui se sont préinscrits et ont déverrouillé au lancement : 200 000 or , 100 000 pierres de mana , et 60 topazes 1x astrâme de Hannemorin 3 étoiles 1x armure d’échelon héroïque de niveau 60

merci aux joueurs du monde entier qui se sont préinscrits et ont déverrouillé au lancement : Événements de fête de lancement Événement de connexion de fête de lancement de serveur : offre un coffre de sélection d’astrâme 5 étoiles rare et plein d’autres récompenses. Avantages de premiers achats : suivant le premier achat, offre une arme spéciale d’échelon antique et plein d’autres choses pendant 3 jours. Avantages de niveau : en atteignant certains niveaux, les joueurs pourront obtenir certaines récompenses. Un nombre limité de joueurs qui atteignent les niveaux en premier pourront recevoir des récompenses supplémentaires. Événement d’utilisation de diamants : offre des récompenses telles que l’astrâme de Chotaring 6 étoiles en fonction du nombre de diamants utilisés. Mission de guide de démarrage : pendant 7 jours, les joueurs recevront des médailles en terminant des missions, et pourront les échanger contre des récompenses.



A3: STILL ALIVE est maintenant disponible gratuitement en téléchargement digital (avec des achats intégrés) sur l’App Store et Google Play, dans 172 pays.