Il est temps de se battre comme un diable, car Devil May Cry™ 5 Special Edition est arrivé avec de toutes nouvelles fonctionnalités et le jouable à la demande Vergil. La version numérique de Devil May Cry 5 Special Edition est disponible pour la série Xbox X|S, et le 12 novembre 2020 pour la PlayStation® 5. Les versions physiques pour toutes les consoles seront disponibles à partir du 1er décembre 2020.

Devil May Cry 5 Special Edition fait monter la barre de l’action primée et élégante avec des fonctionnalités de nouvelle génération qui améliorent les images, le son et les performances. Les joueurs peuvent augmenter la fréquence d’images jusqu’à 120 images par seconde, jouer avec une fidélité 4K époustouflante sur les consoles compatibles, et se battre au milieu des reflets naturels, des ombres et des lumières vives créés grâce à la technologie de ray tracing*. Le son 3D amélioré permet aux joueurs de conserver leur style grâce à l’action frénétique et au rythme effréné du score, en permettant aux joueurs d’entendre les mouvements de l’ennemi au-dessus, en dessous et de n’importe quel côté de leur personnage avec une précision extrême.

L’édition spéciale de Devil May Cry 5 comprend également tout le contenu de l’édition Deluxe et du Color Pack EX de Devil May Cry 5.



* Le ray tracing sera disponible sous forme de mise à jour téléchargeable sur les Xbox Series X, mais Devil May Cry 5 Special Edition ne prendra pas en charge le ray tracing sur les Xbox Series S.



La puissance des consoles de la prochaine génération permet aux joueurs de relever le défi supplémentaire de la difficulté du Chevalier noir légendaire préféré des fans, qui ajoute une quantité folle d’ennemis à chaque rencontre, et la vitesse accrue du mode Turbo pour des combos stylés au maximum. Enfin, l’édition spéciale de Devil May Cry 5 introduit Vergil dans le dernier volet de la saga Sons of Sparda, permettant aux joueurs de s’attaquer à toutes les missions de Devil May Cry 5 en mode Vergil, et au mode de défi Bloody Palace en tant qu’infâme Tueur des Ténèbres.



À partir du 15 décembre 2020, tout le contenu de Vergil sera également disponible en DLC pour les propriétaires actuels de Devil May Cry 5 sur le système de divertissement informatique PlayStation®4, Xbox One et Steam pour un prix de 4,99 €.