La Xbox Series X et la Xbox Series S maintenant disponibles dans le monde entier !

Le lancement des Xbox Series X|S annonce une nouvelle génération d’expérience de jeu, notamment des temps de chargement plus rapides, des fréquences d’images plus élevées, la fonctionnalité Quick Resume, la technologie Smart Delivery, le DirectX raytracing, des mondes plus riches et plus dynamiques, et bien plus encore. Les joueurs profiteront du line-up de lancement le plus vaste et le plus diversifié de l’histoire de Xbox, avec plus de 30 jeux optimisés disponibles dès le premier jour, dont :



Pour plus d’informations sur les jeux à venir sur Xbox Series X|S avant la fin de l’année, veuillez consulter le post Xbox Wire

La Xbox Series X est maintenant disponible au prix de 499 euros et la Xbox Series S au prix de 299 euros.



À partir d’aujourd’hui, les membres Xbox Game Pass Ultimate ont également accès au catalogue EA Play sans coût supplémentaire.