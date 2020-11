Maneater est maintenant disponible sur Xbox Series X !

Partager Facebook

Tripwire Interactive et Deep Silver lâchent la bête fraichement évoluée pour la prochaine génération de consoles, accompagnée d’une mise à niveau gratuite.

Maneater, le shARkPG qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde, est maintenant disponible en version physique sur la prochaine génération de consoles, avec la sortie aujourd’hui des versions Xbox Series. Maneater sortira également sur PlayStation 5 le 19 novembre.

Maneater évolue avec la prochaine génération, grâce à un rendu natif 4K HDR en 60FPS, de nouveaux effets de lumière et bien plus encore ! Les fonds marins seront plus vivants que jamais. Le Ray-Tracing sera bientôt disponible via une mise à jour gratuite.

De plus, les personnes qui possèdent déjà une version Xbox One ou PlayStation®4 du jeu, bénéficieront d’une mise à niveau gratuite sur Xbox Series S, Xbox Series X et PlayStation®5. La version PC profitera également de ces améliorations au premier semestre de l’année 2021. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.

Maneater est un jeu solo action-RPG où les joueurs incarnent un bébé requin, arraché du ventre de sa mère, et qui va devoir apprendre à survivre seul. Aidez-le à grandir et à devenir un puissant prédateur tout en explorant divers environnements marins, tels que des marais, des rivières, des stations balnéaires, mais aussi les profondeurs des océans. Combattez pour survivre en pleine mer, avec pour seuls outils votre intelligence, vos mâchoires et une capacité surnaturelle à évoluer à mesure que vous vous nourrissez. Mangez, explorez et évoluez pour devenir la machine à tuer ultime !

Caractéristiques principales :

Mangez : Nourrissez-vous d’humains, consommez des nutriments et partez à la recherche de butins rares pour évoluer au-delà de ce que mère Nature avait prévu.

Explorez le Golfe : Partez à l’aventure dans 7 régions immenses, incluant les bayous de la côté du golfe, des plages touristiques, des ports industriels, le grand large, et bien plus encore. Découvrez un monde vivant avec un cycle jour/nuit complet.

Evoluez pour devenir une légende : Débloquez et équipez plusieurs évolutions pour améliorer votre requin tout au long de la partie.