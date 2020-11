Yakuza: Like a Dragon est désormais disponible !

Partager Facebook

Réveillez le dragon qui sommeille en vous et devenez un héros dans le dernier opus de la franchise Yakuza.

Yakuza: Like a Dragon est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 et Steam. Yakuza: Like a Dragon est le dernier opus de la très appréciée saga des Yakuza. Quelque peu différent de ses prédécesseurs, le jeu propose un système de combat dynamique au tour par tour mais aussi de nouveaux environnements avec Yokohama au Japon. Retrouvez également les voix japonaises et anglaises avec la participation des talentueux George Takei, Kaiji Tang, Elizabeth Maxwell, Andrew Morgado et bien d’autres.

Dans Yakuza: Like a Dragon, les joueurs incarneront Ichiban Kasuga (interprété par Kaiji Tang), une petite frappe et membre des yakuzas à la recherche de la vérité. Il est mystérieusement trahi par son clan après avoir purgé volontairement 18 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis, et ce dans le but de protéger son patriarche, véritable figure paternelle pour lui, Masumi Arakawa (interprété par George Takei). En chemin, Ichiban rencontre une ribambelle de personnages hauts en couleur, dont le flic Adachi (interprété par Andrew Morgado), l’ex infirmier Nanba (interprété par Greg Chun) et Saeko (interprétée par Elizabeth Maxwell), une hôtesse en mission. Ensemble, Ichiban et son équipe devront s’élever pour devenir les héros qu’ils ne s’attendaient pas devenir.

En tant qu’Ichiban, les joueurs se frayeront un chemin à travers la ville de Yokohama avec un système de combat dynamique au tour par tour dans des batailles incroyables. Différents mini-jeux seront disséminés un peu partout dans la ville, comme par exemple du kart, des cages de Baseball, des arcades et du karaoké. Pour compléter cette expérience sensorielle qu’est Yakuza: Like a Dragon, Shonan No Kaze & Yasutaka Nakata se sont associés pour créer ‘Ichibanka’, le thème du jeu afin que les joueurs s’imprègnent pleinement de l’ambiance.