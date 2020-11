Découvrez “High Speed Cataclysm” !

Partager Facebook

High Speed Cataclysm est un jeu d’arène de combat de vaisseau spatial très dynamique. Tous ses aspects de jeu sont basés sur les compétences et la capacité du joueur à utiliser stratégiquement les armes et les ressources que le navire a à offrir. Le jeu présente des batailles de navires dans des arènes fermées. Les combats sont extrêmement intenses et demandent beaucoup de concentration.

Il n’y a pas de régénération automatique des éléments en jeu, mais ils sont plutôt capturés au bon moment et au bon endroit. De plus, de nombreux skins sont à débloquer, chacun présentant des caractéristiques adaptées au style de chaque jeu. Ces skins ne peuvent pas être obtenus grâce à des achats en ligne. Au lieu de cela, vous devez prouver votre valeur et que vous les méritez vraiment et les utilisez de la bonne manière.

Il existe une grande variété d’arènes et une encore plus grande d’ennemis. De plus, il existe plusieurs modes de jeu dont vous pouvez profiter. Afin de débloquer les niveaux suivants, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un score de but réussi.

Le 3 décembre 2020, High Speed Cataclysm atteindra la plateforme Steam au prix de 4,99 €.