eFootball.League : la saison 2020/21 démarre le 7 décembre

L’eFootball.Open, la compétition eSport la plus accessible, et l’eFootball.Pro, la compétition réservée aux clubs de football professionnels, sont de retour

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui le retour et les premiers détails de l’eFootball.League pour la saison 2020/21, qui débutera le 7 décembre.

L’eFootball.League est un tournoi eSport qui accueille des compétiteurs de tout niveau. Comme pour la saison précédente, il regroupe deux divisions : l’eFootball.Pro, la compétition d’élite réservée aux clubs de football professionnels, et l’eFootball.Open, la compétition amateure ouverte à tous les joueurs.

En complément du FC Barcelone, de la Juventus, d’Arsenal FC, du Celtic FC, de Schalke 04 et de l’AS Monaco, qui ont participé à la saison précédente, KONAMI annonce que l’AS Roma prendra part à la compétition pour la première fois lors de la saison 2020/21. D’autres clubs participants seront dévoilés prochainement.

eFootball.Open – À partir du 7 décembre

La saison précédente de l’eFootball.Open a été un véritable succès, comptabilisant plus d’1,4 million de participants à travers le monde. Dès le 7 décembre, chaque joueur d’eFootball PES 2021 SEASON UPDATE sur console ou mobile pourra prendre part aux qualifications de club en ligne.

L’eFootball.Open est ouverte à tous les joueurs et prend place lors d’événements Matchday utilisant des équipes préconfigurées. Les participants doivent remplir les conditions définies à chaque étape de la compétition afin de remporter des Points eFootball*, une nouvelle devise qui peut être échangée contre différents bonus en jeu.

Les meilleurs compétiteurs de chaque étape se qualifient pour la suivante, jusqu’aux Finales Mondiales qui se tiendront en juillet 2021.

Plus d’informations sur la compétition 1v1 en ligne, dont le planning des événements, sont disponibles sur le site officiel.

eFootball.Pro – À partir du 12 décembre

Avec plus de 15 millions de vues sur YouTube tout au long de la saison 2019/20, l’eFootball.Pro est de retour pour une nouvelle saison qui débutera le 12 décembre. Des joueurs eSport professionnels représenteront des clubs de football comptant parmi les plus prestigieux au monde.

Dans la lignée des dispositions instaurées suite à la pandémie actuelle, la saison régulière 2020/21 de l’eFootball.Pro sera disputée en ligne avec des matchs 3v3 en coopération. Les participants ont été sélectionnés par les clubs et seront annoncés dans les prochains jours.

Comme pour la saison précédente, les clubs de la division eFootball.Pro seront les mêmes que ceux disponibles pour la division eFootball.Open, offrant ainsi à chaque joueur une chance de grimper les échelons et d’être remarqué par les clubs pour, peut-être, rejoindre leur équipe eSport professionnelle.

La toute première journée de matchs de la nouvelle saison de l’eFootball.Pro sera diffusée le 12 décembre. Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel.

Naoki Morita, Président de Konami Digital Entertainment B.V., déclare : « Suite au succès de la saison inaugurale de l’eFootball.League, je suis fier de dévoiler les premiers détails de la nouvelle saison qui débutera le 7 décembre. Grâce au travail acharné de nos équipes du monde entier, nous mettrons bientôt en vedette les joueurs eFootball les plus talentueux, et découvrirons la nouvelle génération d’athlètes. »

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE est disponible sur PlayStation®4, Xbox One™ et PC STEAM. Il est rétrocompatible sur PlayStation®5 et Xbox Series X/S. Les ambassadeurs PES Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et Alphonso Davies sont en vedette de l’Édition Standard.