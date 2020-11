Quiplash 2 InterLASHional débarque sur consoles le 3 décembre !

Partager Facebook

Après le lancement de Quiplash 2 InterLASHional sur Steam en avril, le party game s’apprête à sortir sur PS4, Xbox One et Switch

Suite au succès de la version PC et juste à temps pour les fêtes de fin d’année, Jackbox Games annonce que Quiplash 2 InterLASHional sortira le 3 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre est entièrement localisé en français, allemand, italien et espagnol. Les prix varient de 8,50 € à 9,99 € selon la plateforme.

Dans ce party game, les joueurs formulent leur plus hilarante réponse à une question aléatoire. Les réponses sont ensuite confrontées dans un duel tandis que les autres joueurs (et les spectateurs) votent pour leur favorite. Jusqu’à huit joueurs peuvent rejoindre une partie à l’aide d’un smartphone en se rendant sur l’adresse Jackbox.tv. Davantage de personnes – jusqu’à 10 000 ! – peuvent également participer en tant que spectateurs et sont ainsi amenées à voter pour les meilleures réponses, afin de déterminer le joueur à l’humour le plus aiguisé – ou le plus idiot, selon le point de vue.

Quiplash 2 InterLASHional disposera de la fonctionnalité « Créer Son Propre Épisode » sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, qui permet aux joueurs de rédiger leurs propres questions. Cette option leur offre ainsi l’opportunité de créer leur propre expérience de jeu !

Quiplash 2 InterLASHional est disponible sur Steam, avec des évaluations « très positives ». Le titre sortira également sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 3 décembre.