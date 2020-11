The King of Fighters 2002: Unlimited Match se met à jour et adopte le netcode rollback

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Plusieurs titres de la franchise KOF profitent de réductions jusqu’à – 80%

SNK CORPORATION a le plaisir d’annoncer que son jeu de combat The King of Fighters 2002: Unlimited Match bénéficie d’une importante mise à jour qui améliore l’expérience en ligne grâce au netcode rollback.

Cette mise à jour est centrée sur le nouveau netcode rollback du jeu. Ce dernier permet aux commandes du joueur d’apparaître à l’écran au moment où elles sont effectuées, même dans des conditions présentant généralement des lags, lors de matchs en ligne. L’expérience est ainsi plus fluide pour les deux adversaires. Les joueurs peuvent également définir le délais / nombre de frames rollback permis afin d’affiner leur expérience en ligne. En complément, les modes et fonctionnalités en ligne ont été améliorés.

Le beta test communautaire, organisé en amont de cette mise à jour, a vu The King of Fighters 2002: Unlimited Match battre son record de joueurs simultanés sur Steam. Les retours des joueurs ont été particulièrement positifs.

Considéré comme l’un des meilleurs opus de la série KOF, aux côtés de KOF ’98, KOF 2002 a fait son retour sur Steam dans une version revisitée avec The King of Fighters 2002: Unlimited Match. Cette nouvelle version est plus équilibrée et propose de nouvelles actions ainsi que des graphismes et une bande-originale retravaillés.

Pour accompagner la mise à jour, les titres suivants de la franchise KOF sont en promotion jusqu’au 16 novembre :

THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH (- 80%)

THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION (- 50%)

THE KING OF FIGHTERS 2002 ULTIMATE MATCH (- 25%)

THE KING OF FIGHTERS XIII STEAM EDITION (- 75%)

THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION (- 75%)

THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION DELUXE PACK (- 75%)

THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION ULTIMATE PACK (- 75%)

KOF TRIPLE PACK (- 50%)