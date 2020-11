World of Warcraft : l’Invasion du Fléau de Shadowlands est désormais lancée

Un événement de pré-lancement, en amont de la sortie de l’extension, prévue pour le 24 novembre prochain

Blizzard Entertainment annonce que l’événement de pré-lancement de World of Warcraft Shadowlands, l’Invasion du Fléau, est désormais lancé. Il sera actif sur les serveurs du jeu jusqu’à la sortie de l’extension, prévue pour le 24 novembre. Sylvanas Coursevent ayant détruit le Heaume de Domination du Roi-Liche, le Fléau échappe désormais à tout contrôle et sème le chaos sur Azeroth. Les champions de la Horde et de l’Alliance sont appelés pour repousser la menace !

Cet évènement en deux volets dédié au Fléau fait partie de la mise à jour de pré-lancement déployée le mois dernier, qui comprend également :