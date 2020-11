Connectez Pokémon GO à Pokémon HOME et recevez un Melmetal pouvant se gigamaxer

Les Dresseurs de Pokémon GO pourront bientôt transférer des Pokémon vers Pokémon HOME. Ils recevront aussi le Pokémon fabuleux Melmetal après leur premier transfert

Pokémon GO est désormais officiellement compatible avec Pokémon HOME, et permet ainsi de transférer des Pokémon depuis Pokémon GO vers Pokémon HOME. Cette fonctionnalité sera disponible progressivement à tous les joueurs en fonction de leur niveau de Dresseur. Tenez-vous informés sur Pokémon GO pour savoir quand vous pourrez transférer vos Pokémon dans Pokémon HOME.

Une nouvelle fonctionnalité dans Pokémon GO appelée Transporteur GO permettra le transfert de Pokémon vers Pokémon HOME. Le Transporteur GO consommera de l’énergie à chaque transfert. Votre réserve d’énergie se recharge avec le temps, mais il est possible de la remplir à l’aide de PokéPièces. La quantité d’énergie nécessaire pour utiliser le Transporteur GO dépendra du Pokémon à transférer.

Afin de célébrer cette nouveauté, les Dresseurs qui transféreront un Pokémon depuis Pokémon GO vers Pokémon HOME recevront le Pokémon fabuleux Melmetal. Ce Melmetal spécial est capable de se gigamaxer dans les combats de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier qui le permettent, comme les raids Dynamax ! Il sera envoyé en tant que Cadeau Mystère dans la version mobile de Pokémon HOME. Les joueurs devront ensuite utiliser la version Nintendo Switch de Pokémon HOME pour transférer ce Melmetal vers Pokémon Épée et Pokémon Bouclier afin de l’ajouter à leur équipe. Melmetal Gigamax était jusque-là indisponible, alors ne manquez pas cette occasion de faire équipe avec ce Pokémon fabuleux de type Acier.

Après avoir transféré des Pokémon depuis Pokémon GO vers Pokémon HOME, vous pourrez ouvrir la Boîte Mystère dans Pokémon GO. Cela fera apparaître le Pokémon fabuleux Meltan sur la carte pour une durée limitée. Vous pourrez ensuite le faire évoluer en Melmetal après avoir obtenu 400 Bonbons Meltan.

Pour plus d’informations sur la compatibilité entre Pokémon GO et Pokémon HOME, ainsi que sur les restrictions pouvant s’appliquer, veuillez consulter le site officiel de Pokémon HOME.