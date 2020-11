eFootball PES 2021 Mobile atteint les 350 millions de téléchargements

Partager Facebook

Konami annonce les Packs de Joueur ainsi qu’un système de Points eFootball

Konami Digital Entertainment, B.V. annonce aujourd’hui qu’eFootball PES 2021 Mobile a dépassé la barre des 350 millions de téléchargements. Pour l’occasion, qui s’ajoute au 25ème anniversaire de la franchise, KONAMI lance dès aujourd’hui trois campagnes de célébration in-game.

Jusqu’au 19 novembre, les joueurs qui se connectent recevront trois Agents Spéciaux pour les Moments Iconiques de la Juventus. La semaine suivante, du 19 au 26 novembre, ils recevront trois Agents Spéciaux pour les Moments Iconiques de Manchester United.

Jusqu’au 30 novembre, les joueurs sur mobile et console obtiendront également les objets suivants comme récompenses pour chaque pallier franchi :

50M – Ballon Noir x1

100M – Ballon Noir x3

150M – Ticket de renouvellement de contrat x35

200M – Entraîneur de niveau (Grand) x35

250M – Pièce myClub x350

350M – Légendes : Clubs du monde x1

En complément, KONAMI annonce l’introduction des Packs de Joueur pour mobile. Il s’agit de packs disponibles à l’achat mettant en vedette une superstar du football. Chaque pack contient ses alternatives Moment Iconique, des pièces myClub, un thème pour le menu et des Agents Spéciaux. Seul un Pack de Joueur peut être acheté par compte, pour un prix de 17,99 €. Les trois packs disponibles sont :

Le Pack « The Kiss » (Messi)

Le Pack « High-Flying » (C.Ronaldo)

Le Pack « Step and Fire » (Rashford)

Enfin, KONAMI annonce un nouveau programme de fidélité pour la série eFootball PES, qui débute avec PES 2021 : les Points eFootball*. Ce système de récompense cross-platform propose aux joueurs de nouvelles façons d’obtenir des bonus à travers les principaux titres de la franchise PES. Ainsi, les joueurs peuvent amasser des Points eFootball à échanger contre différents objets in-game et bonus.

Les Points eFootball peuvent être gagnés de différentes manières et sont conservés sur toutes les plateformes. Les utilisateurs peuvent donc obtenir des points en jouant à PES Mobile, puis les utiliser pour débloquer des bonus sur console. Le programme de Points eFootball sera déployé le 7 décembre, et plus d’informations sont disponibles sur le site officiel.

eFootball PES 2021 Mobile est désormais disponible gratuitement sur iOS (App Store) et Android (Google Play).