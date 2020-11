Yu-Gi-Oh! Duel Links dépasse la barre des cinq milliards de duels

Partager Facebook

Pour l’occasion, KONAMI lance dès aujourd’hui une campagne de célébration in-game.

Jusqu’au 30 novembre, les duellistes pourront participer à la mission de campagne « Jouez Cinq Duels PvP ». À la fin de celle-ci, 750 000 gemmes seront distribuées à plus de 1000 vainqueurs, sélectionnés aléatoirement parmi les joueurs ayant complété la mission. Un « Vote de popularité » est également mis en place et permet aux duellistes de voter pour leur monstre et leur archétype Yu-Gi-Oh! favoris. Le vote se poursuivra jusqu’au 30 novembre et le monstre et l’archétype les plus populaires seront en illustration de nouveaux tapis de jeux, protège-cartes et d’une nouvelle icône. Ces accessoires seront offerts d’ici fin février 2021 à tous les joueurs qui se seront connectés au jeu durant la campagne.

Jusqu’au 31 décembre, les joueurs recevront les bonus suivants en se connectant (un à la fois, une fois par jour) :

2 Tickets UR : 1 Prismatique et 1 Normal Foil Rarity

3 Tickets SR : 1 Prismatique, 1 Glossy et 1 Normal Foil Rarity

Ils pourront également recevoir un bonus de connexion unique de 500 gemmes.

Basé sur le jeu de cartes à collectionner officiel Yu-Gi-Oh! , Yu-Gi-Oh! Duel Links transpose le célèbre jeu sur mobile et PC. Les duellistes peuvent affronter Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo et d’autres personnages iconiques de la franchise Yu-Gi-Oh ! à l’aide de leurs cartes dans d’intenses batailles.

Yu-Gi-Oh! Duel Links est disponible gratuitement sur l’App Store® pour iPad®, iPhone® et iPod touch®, sur Google Play™ pour les appareils Android™, et sur PC via Steam.