Frogger in Toy Town : la mise à jour « Party Cruise » est désormais disponible

De nouveaux niveaux, costumes et objets attendent les joueurs dans l’exclusivité Apple Arcade.

Frogger in Toy Town a récemment soufflé sa première bougie, et a été agrémenté de huit stages supplémentaires ainsi que de nombreux costumes et objets. La mise à jour « Party Cruise » prend pour thème un festival, avec un bateau et un port animés par des attractions. Le joueur peut désormais débloquer des costumes festifs et les porter tout en sauvant des grenouilles sur le Water Lily.

Dans Frogger in Toy Town, les joueurs doivent guider leur grenouille jusqu’à ce qu’elle soit en sécurité, dans des niveaux bourrés d’obstacles. Avec des effondrements de blocs, des chutes de livres et d’autres dangers à éviter tout au long du parcours de la grenouille, Frogger in Toy Town promet une expérience de jeu riche enrobée de graphismes en 3D mignons et colorés. Les joueurs peuvent également se réunir entre amis ou en famille pour faire équipe dans le mode multijoueur local en coopération.

Depuis sa première sortie en 1981, Frogger demeure l’une des franchises de jeu d’arcade les plus appréciées. Le principe du jeu, simple mais exigeant, invite les joueurs à éviter toute sorte de dangers tels que des voitures sur la route, des alligators ou encore des serpents afin de ramener leur grenouille chez elle saine et sauve. Frogger est sorti sur différentes plateformes au fil des années et a été joué par des millions de fans dans le monde entier.

