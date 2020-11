Partez à Mont Komorebi dans Les Sims 4 Escapade enneigée, disponible dès maintenant

Partager Facebook

Emmitouflez-vous pour l’escapade virtuelle ultime dans Les Sims 4 Escapade enneigée, disponible dès aujourd’hui sur PC, Mac, PlayStation 4 et Xbox One !

Escapade enneigée est le 10ème pack d’extension pour Les Sims 4, et il emmène les joueurs dans le monde hivernal de Mont Komorebi, une nouvelle destination pour les Sims à la recherche de vacances de rêve ou d’un nouveau domicile. Les Sims 4 Escapade enneigée offre l’escapade idéale pour tous les Sims, qu’ils soient à la recherche d’une montée d’adrénaline avec des sports d’hiver palpitants et des excursions en montagne, ou qu’ils essaient de devenir zen grâce à des promenades méditatives ou des bains dans les sources chaudes.

Mont Komorebi est un nouveau monde d’inspiration japonaise et le premier monde à inclure des terrains résidentiels et des terrains de vacances. Le pack d’extension inclut également de nouveaux meubles et décorations traditionnels et modernes permettant aux joueurs de construire leur propre sanctuaire, dont des portes, fenêtres et paravents shojis, des tatamis et des lanternes en papier. Les joueurs peuvent ajouter des touches supplémentaires pour créer une oasis, comme des carpes kois pour les fontaines décoratives et un jardin de pierres à l’ombre d’érables japonais.

Pour les joueurs en quête de sensations fortes, Escapade enneigée propose des activités hivernales palpitantes allant du ski, du snowboard et de la luge à l’escalade extrême et dangereuse pour atteindre le sommet de la montagne. Pour ceux qui ont envie de se détendre, les Sims peuvent se baigner dans les sources chaudes naturelles de l’onsen, se lancer dans des randonnées méditatives dans les forêts de bambous et se requinquer en dégustant une fondue japonaise sous un kotatsu.

Dans Escapade enneigée, les joueurs auront également la possibilité d’ajouter plus de profondeur au gameplay grâce à l’introduction des styles de vie et des sentiments. Jusqu’à 16 styles de vie se manifesteront en réaction aux actions et aux habitudes et d’un Sim ; ils auront plus d’effet qu’un trait de caractère de Créer un Sim car ils reflèteront des expériences vécues. Les sentiments représenteront ce que peuvent ressentir deux Sims suite à une expérience partagée, et auront un impact durable sur les relations et les interactions sociales de ces Sims.

Les Sims 4 Escapade enneigée est disponible dès maintenant au prix de 39,99 € sur PC et Mac par l’intermédiaire d’Origin et Steam, ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One.