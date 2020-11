DIRT 5 dévoile en vidéo les retours positifs de la presse !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Codemasters® partage l’accolade trailer de DIRT 5™, qui présente les premiers retours positifs de la presse. Développé par le studio Cheshire de Codemasters®, le jeu propose une variété de modes de jeu, des courses sur divers circuits, un éditeur et créateur de niveau avec Playgrounds, ou bien encore des modes multijoueurs pour jouer avec vos amis. De plus, les versions next-gen proposent de jouer en 120 fps.

DIRT 5™ propose une expérience de course amplifiée avec pas moins de 70 routes, 10 lieux et 13 classes de véhicule. Le mode Carrière rassemble de nombreuses icones telles que, Troy Baker, Nolan North, James Pumphrey et Nolan Sykes de Donut Media, ainsi que de nombreux caméos de l’industrie vidéoludique et du sport automobile.

Playgrounds, le mode le plus ambitieux de la série DIRT, permet aux joueurs de créer, partager et découvrir de nombreux niveaux édités par les joueurs, à travers trois types d’événements : Gate Crasher, Smash Attack et Gymkhana. Une fois mis en ligne par le créateur, vos Playgrounds sont disponibles au monde entier, et ainsi les joueurs peuvent poster leur meilleur score dans le classement mondial.

DIRT 5™ est disponible dès maintenant sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation®4 et PC via Steam. La version PlayStation®5 sera quant à elle disponible au lancement de la console, le 19 novembre. Le jeu bénéficie également de la fonctionnalité Xbox Smart Delivery et d’une mise à niveau similaire gratuite pour PlayStation®5.