Mortal Kombat 11 Ultimate – Le kombat tant attendu entre Rambo et Terminator !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Warner Bros. Games et NetherRealm Studios ont dévoilé aujourd’hui un trailer de gameplay du jeu emblématique Mortal KombatTM 11 Ultimate révélant un kombat légendaire dans l’univers de Mortal Kombat – Rambo vs Terminator !

Ce Kombat oppose deux icônes de la culture populaire de la manière la plus explosive qui soit : Rambo, ancien soldat des Forces Spéciales contre le Terminator T-800, le robot impitoyable. En fonction de leur préférence, il appartiendra aux joueurs de décider quel kombattant remportera le round décisif, et ce, dès la sortie de Mortal Kombat 11 Ultimate, prévue le 17 novembre.

Rambo, sous licence de STUDIOCANAL, rejoint la liste des kombattants en tant que nouveau personnage jouable le 17 novembre dans Mortal Kombat 11 Ultimate et dans le Kombat Pack 2. Doté de la voix et de l’apparence de Sylvester Stallone, il disposera également de skins tirés des films « Rambo », « Rambo 2 : La Mission » et « Rambo III ».

Le Terminator T-800 de Mortal Kombat 11 est tiré du film de Skydance et Paramount Pictures « Terminator : Dark Fate » et emprunte l’apparence de l’acteur Arnold Schwarzenegger.

Mortal Kombat 11 Ultimate est l’expérience Mortal Kombat 11 ultime, et contient le Kombat Pack 2 qui ajoute les personnages jouables Rain, Mileena et Rambo à la liste des kombattants, ainsi que le jeu de base Mortal Kombat 11, le Kombat Pack 1 et l’extension Mortal Kombat 11 : Aftermath.

La sortie mondiale de Mortal Kombat 11 Ultimate est prévue le 17 novembre sur PlayStation5, PlayStation4, PlayStation4 Pro, Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, Nintendo Switch*, PC et Stadia. Les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 Ultimate, Mortal Kombat 11 : Aftermath Kollection et Mortal Kombat 11 sur PS4 ou sur les consoles Xbox One pourront accéder gratuitement aux mises à niveau PS5 et Xbox Series X|S, respectivement, avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement nettement réduits, et bien d’autres nouveautés. Ces mises à niveau seront disponibles en même temps que le lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate (cette mise à niveau n’est disponible qu’aux détenteurs d’une console PS5 ou Xbox Series X|S).

* La version Nintendo Switch contient un code de téléchargement