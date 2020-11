Twin Mirror : DONTNOD lance l’expérience « Lost On Arrival », un PC à gagner !

Partager Facebook

Un PC Gamer customisé et 20 clés Epic Games Store pour Twin Mirror™ sont à gagner

Pour patienter encore un peu jusqu’à la sortie de Twin Mirror™, le 1er décembre sur PC (via l’Epic Games Store), PlayStation ®4 et Xbox One™, le studio indépendant DONTNOD Entertainment propose aux joueurs de découvrir l’expérience « Lost On Arrival ».

Disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 30 novembre par le biais d’un site web dédié, « Lost On Arrival » plonge les joueurs dans la résolution d’un mystère, après avoir trouvé un téléphone perdu devant le pub local, The Coal Miner’s Haven. Ils devront faire preuve d’ingéniosité et de curiosité pour découvrir l’identité de son propriétaire et lui rendre son bien !

Cette expérience permettra également d’en apprendre davantage sur les personnages de Twin Mirror™, sur la ville de Basswood et même de découvrir des musiques du jeu, ainsi que des concept arts et screenshots exclusifs.

Les joueurs qui arriveront au bout de l’expérience pourront tenter leur chance pour gagner un PC gamer customisé unique (offert par Gigabyte), aux couleurs du Mind Palace de Sam, le personnage principal de Twin Mirror™, ainsi que 20 clés de précommande Epic Games Store (incluant l’OST du jeu).

Twin Mirror™ est le premier titre de DONTNOD publié en auto-édition, et co-produit avec Shibuya Productions. Dans ce thriller psychologique, Sam Higgs retourne à Basswood, sa ville natale, pour l’enterrement de son meilleur ami. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale renferme de sombres secrets. Confronté à son passé, Sam sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui pourra-t-il accorder sa confiance ?

Twin Mirror™ sortira le 1er décembre sur PlayStation®4 (PlayStation®Store), Xbox One™ (Microsoft®Store) et PC. La version PC digitale sera disponible en exclusivité sur l’Epic Games Store pendant 1 an.

Twin Mirror™ sera compatible sur PlayStation®5, Xbox Series X, et Xbox Series S.