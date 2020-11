Last Oasis bientôt sur Xbox

Partager Facebook

Le MMO de survive nomade de Donkey Crew arrive sur Xbox Series X|S et Xbox One avec un jeu multiplateforme au premier trimestre 2021

Les développeurs indépendants de Donkey Crew ont annoncé que Last Oasis naviguera sur le Xbox Games Store au premier trimestre 2021. L’équipe de développement a également confirmé que leur MMO de survie nomade sera lancé sur Xbox Series X|S et Xbox One avec prise en charge complète du cross-play avec PC.

Ayant déjà accumulé une large base de joueurs et acquis des milliers d’avis positifs d’utilisateurs de Steam depuis son lancement dans Steam Early Access plus tôt cette année, Donkey Crew a hâte d’accueillir les joueurs Xbox dans la communauté grandissante de Last Oasis en 2021. Le Sandbox Survival, acclamé par la critique, est en cours d’optimisation pour Xbox One et Xbox Series X|S. Les mises à jour sur toutes les plates-formes seront également synchronisées, à l’avenir, il y a donc beaucoup à attendre pour les fans de Xbox.

Donkey Crew a également révélé aujourd’hui que la saison 2 débuterait dans Last Oasis ce dimanche 22 novembre. Toutes les dernières fonctionnalités ont été testées rigoureusement par la communauté Last Oasis via la Beta Branch du jeu sur Steam et ont été accueillies par des critiques élogieuses des utilisateurs. L’introduction de la saison 2 impliquera également un nettoyage complet du serveur. Toutes les dernières informations sur la saison 2 sont disponibles ici, dans le dernier message de l’équipe de développement.

Last Oasis se déroule sur une future Terre dévoluée et post-apocalyptique. Un événement cataclysmique a interrompu la rotation de la planète, la divisant en deux environnements extrêmes et mortels. Seule une étroite région entre les moitiés brûlantes et glaciales de la planète peut maintenir la vie. Les derniers survivants humains doivent dépasser le soleil brûlant pour survivre dans un monde ouvert massif.

Afin de continuer à bouger, les restes de l’humanité ont construit des machines nomades et une ville piétonne appelée la Flotilla. Les nomades parcourent le monde à bord de Walkers : des navires terrestres en bois, propulsés par le vent, inspirés des étonnants strandbeests de Theo Jansen, qui peuvent être adaptés pour les voyages, le transport, la récolte et le combat. Ce qui reste de l’humanité ne survit qu’en envoyant des nomades réticents dans les oasis de passage pour affronter les clans en guerre et rassembler les ressources nécessaires pour continuer à avancer. Peu de gens reviennent vivants.



Les joueurs Xbox peuvent désormais rejoindre la communauté Last Oasis en suivant @OasisNomad sur Twitter. Ils sont également encouragés à rejoindre d’autres Nomades sur la chaîne officielle Last Oasis Discord pour des mises à jour régulières du développement.