Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Mortal Kombat 11 Ultimate, une nouvelle version enrichie de Mortal Kombat 11, titre le plus vendu de la série dans le monde, avec plus de 8 millions d’unités à ce jour. Le jeu est maintenant disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X|S, consoles Xbox One, Nintendo Switch™*, PC et Stadia.

Développé par le studio récompensé NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 Ultimateprolonge l’expérience de Mortal Kombat 11 et comprend le Kombat Pack 2 (ajout de 3 personnages jouables : Mileena, Rain et Rambo), mais aussi le Kombat Pack 1 et l’extension Mortal Kombat 11: Aftermath. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 11 Ultimate sur PS4™ ou Xbox One pourront accéder gratuitement aux mises à niveau PS5™ et Xbox Series X|S, respectivement, avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et bien d’autres nouveautés (cette mise à niveau n’est disponible qu’aux détenteurs d’une console PS5 ou Xbox Series X|S).

Mortal Kombat 11 Ultimate est disponible dès maintenant avec ses 37 kombattants jouables, mais contient aussi :

Mortal Kombat 11 –Remplit de fonctionnalités et de modes pour tous les joueurs, dont la Campagne Histoire acclamée par la critique, le système de variations personnalisées, le mode Tours du Temps, les Friendships, les Stage Fatalities et plus encore.

–Remplit de fonctionnalités et de modes pour tous les joueurs, dont la Campagne Histoire acclamée par la critique, le système de variations personnalisées, le mode Tours du Temps, les Friendships, les Stage Fatalities et plus encore. Le Kombat Pack 1 – comprend six personnages jouables (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, le Joker, Terminator T-800 et Spawn) ainsi que 25 skins de personnages supplémentaires.

– comprend six personnages jouables (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, le Joker, Terminator T-800 et Spawn) ainsi que 25 skins de personnages supplémentaires. L’extension Mortal Kombat 11: Aftermath – contient la première extension Histoire de la franchise, trois personnages jouables incluant Fujin, Sheeva et RoboCop, ainsi que 10 skins de personnages supplémentaires.

– contient la première extension Histoire de la franchise, trois personnages jouables incluant Fujin, Sheeva et RoboCop, ainsi que 10 skins de personnages supplémentaires. Le Kombat Pack 2 – de tout nouveaux kombattants dont Mileena, clone hybride mi-édenien, mi-tarkatan de Kitana ; Rain, le demi-dieu édenien de sang royal ; et Rambo, le soldat des Forces Spéciales ayant la voix et les traits de Sylvester Stallone, et dont les skins sont tirés des films « Rambo », « Rambo 2 : La Mission » et « Rambo III ».

– de tout nouveaux kombattants dont Mileena, clone hybride mi-édenien, mi-tarkatan de Kitana ; Rain, le demi-dieu édenien de sang royal ; et Rambo, le soldat des Forces Spéciales ayant la voix et les traits de Sylvester Stallone, et dont les skins sont tirés des films « Rambo », « Rambo 2 : La Mission » et « Rambo III ». Mise à niveau PS5 disponible – avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et d’autres fonctions (cette mise à niveau n’est disponible qu’aux détenteurs d’une console PS5).

avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et d’autres fonctions (cette mise à niveau n’est disponible qu’aux détenteurs d’une console PS5). Xbox Series X|S Smart Delivery activé – avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et d’autres fonctions (cette mise à niveau n’est disponible qu’aux détenteurs d’une console Xbox Series X|S). De plus, les joueurs sur consoles Xbox Series X|S et Xbox One doivent télécharger une mise à jour en ligne facultative pour accéder aux cinématiques 4K dans le jeu.

– avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et d’autres fonctions (cette mise à niveau n’est disponible qu’aux détenteurs d’une console Xbox Series X|S). De plus, les joueurs sur consoles Xbox Series X|S et Xbox One doivent télécharger une mise à jour en ligne facultative pour accéder aux cinématiques 4K dans le jeu. La prise en charge du Krossplay – permettra aux joueurs PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One de s’affronter sur différentes plateformes dans certains modes.

Veuillez noter que les versions PC et Stadia de Mortal Kombat 11 Ultimate ne sont disponibles qu’au format numérique dans le monde entier.