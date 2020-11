Night is Coming : Koch Media signe un accord de distribution

Partager Facebook

Koch Media est fier d’annoncer que Night is Coming, le jeu de survie et de gestion développé par le studio russe Wild Forest, sera distribué sous le label d’édition Ravenscourt. Night is Coming sortira en version dématérialisée sur PC en 2021.

Night is Coming est un jeu de construction, de développement et de survie dans un monde fantaisiste sombre, inspiré de la mythologie slave et des contes mystérieux de la région des Carpates.

Dans les montagnes gelées des Carpates, les joueurs doivent bâtir et développer leur village, réunir et gérer leurs ressources, mais également nourrir et protéger les habitants. Ils doivent cependant se préparer à faire face aux ténèbres qui se propagent sur les terres et aux monstres sauvages qui rodent.

« Nous sommes très heureux de s’associer à Koch Media pour la sortie prochaine de Night is Coming. Faire partie de cette grande famille internationale n’augmentera pas seulement la portée de notre jeu, mais nous permettra également de lui donner de nouvelles impulsions », déclare Sergey Kornilov, PDG de Wild Forest Studio.

« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Wild Forest Studio pour ce titre. Night is Coming correspond parfaitement à notre portfolio de jeux vidéo de qualité, c’est un ajout considérable au label Ravenscourt », ajoute Mario Gerhold, directeur marketing international chez Koch Media.