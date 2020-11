Approchez si vous l’osez, et venez passer une Folle journée à Sombrelune !

Partager Facebook

Les terribles Dieux très anciens reviennent dans la dernière extension du célèbre jeu de cartes en ligne de Blizzard Entertainment, qui ajoute 135 nouvelles cartes corrompues par leurs pouvoirs ancestraux. Hearthstone Duels, le nouveau mode de jeu compétitif gratuit qui mobilise les compétences en construction de deck des joueurs, entre dans sa première saison officielle

La célèbre foire ambulante d’Azeroth arrive en ville dans Folle journée à Sombrelune™, la dernière extension du célèbre jeu de cartes en ligne de Blizzard. Si vous comptez profiter des merveilles et attractions étourdissantes de Sombrelune, tendez l’oreille : la foire bourdonne sous l’influence des Dieux très anciens, qui tenteront les visiteurs avec 135 nouvelles cartes corrompues par leurs pouvoirs terrifiants.

Les Dieux très anciens, qui ont fait leur première apparition dans Hearthstone en 2016 dans une extension particulièrement plébiscitée par les fans, Les murmures des Dieux très anciens, reviennent dans Folle journée à Sombrelune sous la forme de nouveaux serviteurs légendaires aux effets inspirés de leurs pouvoirs renversants d’antan. En plus de rencontrer C’Thun, N’Zoth, Y’Shaarj et Yogg-Saron sous forme de serviteurs, les joueurs pourront également manier des artéfacts des Dieux très anciens, de nouveaux sorts surpuissants qui rendent hommage aux techniques employées par ces horreurs ancestrales dans Les murmures des Dieux très anciens. Pour gagner un avantage supplémentaire, vous pourrez aussi faire appel à des cartes dotées du nouveau mot-clé Corrompu, qui s’améliorent de manière spectaculaire dans votre main lorsqu’une carte plus coûteuse est jouée.

« Les Dieux très anciens ont fait émerger des decks absolument époustouflants la première fois, et c’est un plaisir de les accueillir de nouveau dans Hearthstone pour Folle journée à Sombrelune, a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. Nous sommes également heureux de lancer la première saison de Hearthstone Duels. Nous avons été ravis de voir les joueurs en accès anticipé s’éclater avec ce mode de jeu, et maintenant qu’il est accessible à tous, il nous tarde de le voir évoluer et s’étoffer. »

Hearthstone Duels : saison 1

C’est aujourd’hui que commence la saison inaugurale de Hearthstone : Duels, un tout nouveau mode compétitif entièrement gratuit qui allie le frisson des combats JcJ de l’Arène à l’expérience de construction de deck délicieusement imprévisible des aventures les plus populaires du jeu. Dans Duels, le joueur construit un deck de départ à partir de sa propre collection, puis l’améliore avec des cartes supplémentaires et des trésors surpuissants après chaque partie.

Les Duels évolueront à chaque saison pour accueillir de nouvelles cartes issues du vaste catalogue de Hearthstone, des héros et pouvoirs héroïques inédits, et des trésors spéciaux. La saison inaugurale aura pour thème Duel de sorciers et mettra en scène des héros piochés parmi les érudits et sommités de l’extension L’Académie Scholomance™.

Les joueurs peuvent également s’attaquer au mode héroïque de Hearthstone Duels pour gagner toutes sortes de récompenses : or en jeu, cartes, paquets et poussière arcanique. Les Duels en mode héroïque sont accessibles moyennant 150 pièces d’or ou l’achat d’une admission pour la taverne au prix de 1,99 €. Plus les joueurs triompheront, meilleures seront les récompenses.

Parcours de récompenses et ticket de la taverne

Hearthstone s’est récemment doté d’un nouveau parcours de récompenses, qui permet aux joueurs de gagner de l’or en jeu, des cartes et des paquets, des objets ornementaux et bien plus. Il comporte une partie gratuite, accessible à tous les joueurs, et une partie payante qui peut être débloquée en achetant le ticket de la taverne, proposé au prix de 19,99 €. Acheter le ticket de la taverne à tout moment de l’extension débloquera immédiatement le serviteur légendaire doré Silas Sombrelune, un bonus d’expérience qui durera jusqu’à la fin de l’extension et tous les objets jusqu’au niveau actuel du joueur. La progression au sein du ticket de la taverne payant permet de débloquer les objets suivants : le héros guerrier alternatif Annhylde et son dos de carte, trois modèles de héros pour Jaina, trois modèles de héros pour Thrall et l’une des toutes premières pièces ornementales de Hearthstone !