David Beckham de retour dans FIFA 21

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

EA SPORTS FIFA a confirmé aujourd’hui un partenariat d’ambassadeur sur plusieurs années avec l’icône du football David Beckham – un joueur qui a su transcender le sport et l’un des seuls joueurs au monde à avoir remporté des titres nationaux dans quatre pays et qui a joué durant sa carrière en Première League, LaLiga, MLS et Ligue 1, en plus d’autres grandes réussites au cours de sa carrière sur et en dehors du terrain.

Pour célébrer son retour dans le jeu, les joueurs qui joueront à FIFA 21 avant le 15 janvier 2021 recevront un item David Beckham non-transférable dans FIFA Ultimate Team, et le recevront en tant que VOLTA “Groundbreaker” (Stars Emblématiques) à partir du 15 décembre 2020. De plus, en reconnaissance de ses succès sur et en dehors du terrain, Beckham sera ajouté dans le jeu en tant qu’Icone dans FIFA Ultimate Team à partir du mois de décembre.

Beckham est de RETOUR😵!



Jouez à #FIFA21 avant le 15 janvier 2021 et obtenez David Beckham dans FUT & VOLTA 🔥!



Plus d'infos 👉 https://t.co/nyasKEspQq pic.twitter.com/QGW4VIv2gj — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) November 18, 2020

L’Edition Standard de FIFA 21 sur les boutiques en ligne PlayStation et XBox revêtira temporairement une couverture mettant en avant David Beckham. Les trois niveaux de l’Icône Beckham seront également ajoutés à FIFA Ultimate Team et seront disponibles dans les packs tout au long du mois de décembre 2020. Tous les détails de cette offre sont accessibles à ea.com/beckham.

David Beckham s’exprime sur ce partenariat : “Je suis fier de faire mon retour au sein d’EA SPORTS avec ma propre couverture FIFA 21 Beckham Edition … Et je suis aussi très excité de faire mon retour sur le terrain au côté de certains de mes anciens coéquipiers !“

Nick Wlodkya, Vice President et General Manager d’EA SPORTS FIFA, ajoute : “Notre but est de continuer à offrir l’expérience de football la plus authentique et la plus interactive au monde. Être capable de donner la possibilité à nos joueurs d’avoir accès à une icône du calibre de David Beckham est un exemple marquant de notre constante volonté de trouver de nouvelles manières d’enrichir encore plus EA SPORTS FIFA pour les membres de notre communauté.“

A noter que les joueurs qui achèteront, ou qui ont déjà acheté, FIFA 21 sur Xbox One et/ou PlayStation 4 avant le lancement de FIFA 22 recevront gratuitement la version Xbox Series X|S et/ou PlayStation 5 du jeu qu’ils ont acheté à partir de la sortie des nouveaux jeux le 4 décembre. Plus de détails disponibles sur https://www.ea.com/dual-entitlement.