Overwatch : le nouveau récit Pierre après pierre et le défi Restauration de Symmetra sont disponibles

Un nouveau récit passionnant, sept tags, une icône de joueur ainsi qu’un tout nouveau modèle épique pour Symmetra

Blizzard Entertainment annonce la publication d’un tout nouveau récit de l’auteure primée Christie Golden, Pierre après pierre. Symmetra y entreprend un voyage transcendantal en quête de compréhension et de compassion, afin de rétablir l’ordre et l’harmonie chez ceux qui en ont le plus besoin.

Quand la société Vishkar détruit par mégarde une statue sacrée d’Aurora, la première omniaque consciente, la brillante architecte en photoformation Satya Vaswani, alias Symmetr, est dépêchée sur place pour éviter qu’un scandale éclate. Elle a pour consigne de donner aux villageois ce qu’ils veulent ; reste à découvrir de quoi il s’agit. Lorsque Tekhartha Zenyatta l’invite à loger au temple pour en apprendre davantage sur Aurora et la foi omniaque, c’est un véritable voyage initiatique qui commence pour Symmetra. Entre compréhension, compassion et acceptation, elle va découvrir quel cadeau parfaitement imparfait offrir au village, à Zenyatta… et à elle-même.

Pour lire Pierre après pierre, les fans d’Overwatch peuvent se rendre sur le site officiel du jeu.

JOUER ET GAGNER

Jusqu’au 30 novembre, les joueurs vont pouvoir gagner sept nouveaux tags, une icône de joueur et le nouveau modèle épique Symmetra Marammat, soit un total de neuf nouvelles récompenses ! Les victoires en partie rapide, partie compétitive ou arcade permettront de gagner une icône de joueur, des tags et un nouveau modèle épique : Symmetra Marammat.

Remporter 3 parties | 1 icône de joueur

Remporter 6 parties | 1 nouveau tag

Remporter 9 parties | 1 modèle épique Symmetra Marammat

REGARDER ET GAGNER

Pour gagner encore plus de récompenses, les joueurs d’Overwatch peuvent suivre les les diffusions des streamers Twitch, pendant les matchs ou entre deux parties, pour déverrouiller encore plus d’objets ornementaux pour Symmetra. Jusqu’au 30 novembre, des récompenses seront offerts pour chaque connexion aux diffusions des streamers participants.

Regarder 2 heures | 1 nouveau tag

Regarder 4 heures | 2 nouveaux tags

Regarder 6 heures | 3 nouveaux tags