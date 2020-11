Partager Facebook

S’approcher du diable pour apprendre à le connaître, rechercher une explication nous laissant moins seuls face à l’horreur : tel est l’objet de « L’éternité de Xavier Dupont de Ligonnès » de Samuel Doux. Rappelons qu’en avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès s’évanouit quelque part dans le sud de la France, laissant derrière lui sa famille assassinée, enterrée sous la terrasse de leur maison. Comment devient-on le meurtrier présumé de ses quatre enfants, de sa femme et de ses deux chiens ? Durant deux ans, Samuel Doux s’est plongé dans les ressources documentaires trouvées sur internet. De ces informations est advenue une fiction. Un portrait à la fois fidèle et romancé. Un thriller biographique selon les termes de l’auteur. L’ouvrage ne répond pas à la question « Xavier Dupont de Ligonnès est- il coupable ou non ? « Mais « pourquoi a-t-il fait ce qu’il a fait ? ». On suit avec intérêt le parcours du meurtrier présumé de son enfance à la fuite. On découvre qu’il a vécu durant 35 ans dans la religion catholique auprès d’une mère qui reçoit des révélations du Christ. Elle attend l’Apocalypse où son fils aura un rôle à jouer . Puis il perdra la foi et remettra en cause sa mère. Son nouveau Dieu sera l’argent. Mais un nouvel échec l’attend. Où est-il aujourd’hui ? Nul ne sait. Le mystère demeure entier.

Même si on connaît le fait divers, on est captivé par le récit. C’est que l’auteur, également réalisateur et scénariste, notamment pour Laurent Cantet, Cédric Kahn ou Joachim Lafosse, connaît parfaitement les ressorts cinématographiques d’un polar. D’où un ouvrage pensé comme un scénario de film qui tient en haleine, mais avec une profondeur littéraire en plus. L’ouvrage est paru aux éditions Julliard.