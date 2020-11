F1 2020 propose une version d’essai gratuite

Partager Facebook

Dès aujourd’hui, les joueurs PlayStation et Xbox peuvent télécharger la version d’essai gratuite de F1®2020, et découvrir toutes les nouveautés de ce nouvel opus de la franchise F1®. Parmi ces ajouts on peut retrouver le nouveau mode « Mon Ecurie », l’amélioration des options de course, le retour du mode multijoueur en écran partagé, ainsi que la mise en place de nouvelles options d’accessibilité.

Avec cette version d’essai gratuite, les joueurs peuvent commencer à créer leur propre équipe F1, choisir une équipe de Formule 2 pour les accompagner, ainsi que participer au premier week-end de course en Australie. Après avoir fait le tour du contenu proposé, il leur est alors possible d’acheter le jeu tout en conservant leur progression. F1® 2020 est d’ores et déjà disponible sur PlayStation®4, Xbox et PC.