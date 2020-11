Partager Facebook

– Pour OPPO, une expertise de mise se trouve à la source de toute grande création. Le fabricant de smartphones et de périphériques intelligents applique également ce credo dans le secteur de l’audio - et ce depuis 16 années déjà. En 2004, avant même qu’OPPO développe des smartphones, l’entreprise s’est lancée avec succès dans la production d’appareils audio et de Blu-Ray haut de gamme d’une qualité sonore impressionnante. Tirant ses origines dans le secteur de l’audio, OPPO impressionne également en matière de son, et continue à perpétuer, à ce jour, son héritage acoustique. Il n’est donc pas surprenant que les écouteurs OPPO Enco X True Wireless récemment commercialisés en Suisse (prix de vente conseillé CHF 179,00) redéfinissent notre expérience sonore.

Technologie – l’instrument sonore

En matière de pionnier, OPPO se porte depuis toujours garant d’innovations et de nouveautés, couvrant ainsi les besoins de ses utilisateurs les plus pointus. Nous vous invitons d’ailleurs à scruter l’année 2004, lorsque le développement des lecteurs MP3 et MP4 a connu sa vague de succès. OPPO a su profiter dès ses débuts de son rôle fondateur en mariant avant-garde numérique et design. Les lecteurs haut de gamme de l’époque étaient équipés de matériaux nobles et dotés d’un système de traitement de données parmi les plus sophistiqués. L’élégance et le design du produit fini nous ont valu de multiples récompenses et ont permis de contribuer à l’édifice du succès mondial des lecteurs MP3 et MP4. Avec l’introduction de ces produits Blu-Ray de premier ordre, OPPO a su bénéficier d’une haute estime sur le plan international et, grâce à ses innovations émanant tout droit de ses centres de recherche et de développement, la marque a su consolider sa place de leader dans le domaine de l’audiovisuel pour devenir le chef de file dans le marché du Blu-Ray. La mise à niveau des lecteurs Blu-Ray, garantissant aux utilisateurs un affichage en résolution 4K, a permis le rebondissement de l’expérience audiovisuelle. Au cours de ces dernières années, OPPO s’est appuyé sur ses origines et son expertise dans le secteur de l’audio pour mettre au point des produits de qualité et pour lancer, pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs, de véritables écouteurs sans fil dotés d’un design de qualité et d’un son impeccable.

Tout est question de son

En coopération étroite avec le magnat de la chaîne hi-fi Dynaudio, OPPO est fier de présenter les écouteurs OPPO Enco X True Wireless Noise Cancelling – un produit exclusif et abouti grâce à la collaboration enrichissante d’OPPO avec le géant nordique de l’audio, Dynaudio, tous deux d’expertise mondialement reconnue. La qualité audio des écouteurs plus vraie que nature est le fruit de multiples recherches, tests et de concertations inlassables. Ce modèle a été produit dans le plus grand laboratoire acoustique d’Europe et a été soumis à la direction de l’expert en chef de l’acoustique de Dynaudio, Daniel Emonts épaulé par son équipe, et par la team audio d’OPPO. Ce nouveau membre de la famille OPPO ouvre le bal en intégrant sur mesure quatre paramètres de réduction de bruit. Une amélioration acoustique inégalée est ainsi obtenue grâce au système acoustique DBEE (Dynamic Bass Enhanced Engine) 3.0 ; le matériel, sa structure et la mise en point utilisés assurent dorénavant un son équilibré et naturel de qualité supérieure. La touche finale est assurée par le procédé de transmission sans fil LHDCTM, permettant un débit binaire élevé et accompagné d’une expérience exceptionnelle « haute fidélité ». Vous profiterez donc de plus de vitesse, d’un transfert de données optimisé et d’un élargissement de la bande passante rendant par ce procédé un enrichissement audio et une qualité sonore supérieure possible. De plus, vos écouteurs sont dotés d’une fonctionnalité antibruit hybride (Hybrid-ANC) assurant une réduction des sources sonores s’élevant à un taux de 35 dB. Grâce au chargement sans fil, vos écouteurs OPPO Enco X sont rapidement rechargeables et ce en toute facilité – vos conversations ne manqueront plus de paroles.

Les écouteurs OPPO Enco X True Wireless Noise Cancelling sont disponibles dès le 1 décembre 2020 dans les magasins suisses spécialisés en noir et blanc au prix de CHF 179.00 (PVC).