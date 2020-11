Sony étend sa gamme «Cinema Line» avec la FX6, la nouvelle caméra professionnelle plein format

Partager Facebook

La FX6 associe le meilleur des technologies de captation de Sony et les caractéristiques vidéos avancées des appareils photo hybrides Alpha™

Zurich – 17 novembre 2020. Sony présente aujourd’hui la caméra FX6 (modèle ILME-FX6V), nouvelle venue dans la gamme « Cinema Line » de Sony, une série de caméras qui apportent l’expertise professionnelle dans le domaine des technologies d’imagerie à de nombreux cinéastes et créateurs de contenus.

Comme les autres membres de la gamme « Cinema Line », la nouvelle FX6 intègre les technologies fondamentales de Sony au niveau du capteur, du processeur de traitement d’image et du système de mise au point Autofocus. Elle est également compatible avec l’importante gamme d’objectifs Sony monture E pour une grande souplesse créative.

Points clés de la caméra FX6 :

Capteur plein format 4K CMOS Exmor R™ (rétroéclairé) de 10,2 mégapixels

Conception compacte et légère du boîtier pour filmer sur le terrain

Sensibilité extrême, extensible jusqu’à 409 600 ISO pour travailler en très faible lumière

Plage dynamique de plus de 15 IL[1]

Profil de rendu S-CinetoneTM, comme sur la FX9, inspiré par la colorimétrie de la VENICE

Processeur d’image BIONZ XR™, apparu sur l’Alpha 7S III

Autofocus Fast Hybrid, également utilisé par les appareils photo Alpha et la FX9

Enregistrement 4K 120p / HD 240p, échantillonnage 10 bits 4:2:2, en plein format

Supporte le 12G-SDI et 4K jusqu’à 60p 16-bit au format RAW (SDI)

Compatible avec plus de 50 objectifs Sony monture E

La gamme « Cinema Line » de Sony, qui comporte aussi les caméras VENICE et FX9, s’appuie sur une profonde expérience de la production numérique afin d’offrir l’esthétique cinéma désirée. Ses caméras à la conception innovante apportent également une utilisation améliorée, une fiabilité sans faille et des personnalisations intuitives.

« La nouvelle FX6 est le dernier exemple de la volonté de Sony de toujours repousser les limites des technologies d’imagerie, selon les besoins de nos clients », explique Yann Salmon Legagneur, Directeur du Marketing Produit, Digital Imaging, Sony Europe. « Avec l’extension de notre gamme Cinéma, nous cherchons à libérer le potentiel extraordinaire des cinéastes et des créateurs de contenus actuels. La FX6 profite de l’expérience de la caméra Sony VENICE, incontournable de l’industrie cinématographique, et la marie avec les meilleures innovations des appareils hybrides Sony Alpha. »

Qualité d’image cinéma plein format

La nouvelle caméra utilise un capteur plein format CMOS rétroéclairé Exmor R™ de 10,2 MP[2], qui fournit une plage dynamique de plus de 15 IL[3] avec une sensibilité élevée et un bruit numérique réduit. La sensibilité de base de la FX6 est de 800 ISO, avec un réglage de sensibilité élevée à 12 800 ISO[4] – extensible jusqu’à 409 600[5] – afin de filmer en basse ou très basse lumière. Elle peut enregistrer en XAVC All Intra, avec un échantillonnage 4:2:2 sur 10 bits et une qualité d’image époustouflante en DCI 4K (4096 x 2160) jusqu’à 60p[6], QFHD 4K (3840 x 2160 – jusqu’à 120p6) et FHD (1920 x 1080) jusqu’à 240p, pour des slow motion incroyablement détaillés. Pour plus de souplesse, la FX6 peut aussi produire un flux vidéo plus léger en XAVC Long GOP 4:2:0 8-bit QFHD 4K (3840 x 2160 – jusqu’à 120p6).

La FX6 intègre également un processeur BIONZ XR™, apparu dans le nouvel appareil photo numérique Hybride Sony Alpha 7S III, qui assure un traitement d’image jusqu’à quatre fois plus performant que sur la FS5 II.

Développée avec la même expertise que la caméra cinéma Sony VENICE, une référence mondiale, la FX6 offre une science colorimétrique avancée pour le cinéma, incluant le profil d’image S-CinetoneTM pour une reproduction plus riche des tonalités sans post-traitement ainsi que les S-Log3, S-Gamut3 et S-Gamut3.Cine pour une flexibilité accrue lors de l’étalonnage. La science colorimétrique de la FX6 est optimisée pour une production haut de gamme, en bénéficiant de la plage dynamique maximale du capteur afin d’accroître les possibilités créatives. S’appuyant sur la colorimétrie de la VENICE, la FX6 permet également de mélanger facilement ses rushs avec ceux d’autres caméras Sony, de la gamme Cinema Line.

Fonctions vidéo avancées

Profitant des caractéristiques impressionnantes de l’autofocus des Sony Alpha, la FX6 propose l’AF Fast Hybrid, avec la détection des visages avancée et la mise au point AF à détection de phase au niveau du capteur d’image sur 627 points[7] et la mise au point permanente sur les yeux « EAF » en temps réel avec une très haute cadence d’image. Les opérateurs peuvent ainsi suivre précisément et facilement des sujets en mouvement rapide, sans perdre la mise au point, même en filmant au ralenti. L’AF Fast Hybrid fonctionne avec plus de 50 objectifs natifs en monture E et jusqu’à 4K 120p. La caméra permet également de filmer en ralenti jusqu’à cinq fois, grâce à la 4K (QFHD) à 120 im/s.

La nouvelle FX6 intègre également un système de filtre ND variable électronique, afin de contrôler facilement et en douceur la densité du filtre de la caméra. L’utilisateur peut régler le filtre ND variable sur Auto ou ajuster la densité manuellement, en incréments fins de 1/4 à 1/128, afin d’obtenir une exposition parfaite sans modifier la profondeur de champ ou l’angle d’obturation, même dans des conditions lumineuses variables. Avec la sensibilité extrême de la caméra, le filtre ND variable électronique offre aux opérateurs un contrôle créatif exceptionnel dans presque toutes les situations de tournage.

Faite pour les créateurs de contenus nomades

Mobilité et utilisation remarquables

Construite sur un robuste châssis en alliage de magnésium, ne mesurant que 11,6 x 15,3 x 11,4 centimètres et ne pesant que 890 grammes, la FX6 profite d’une conception compacte et légère pour que ses utilisateurs puissent la prendre et filmer facilement à tout moment. Elle intègre une structure de dissipation de chaleur pour maintenir la plage normale de fonctionnement de ses composants, évitant toute surchauffe même lors d’enregistrements prolongés. La FX6 offre également une conception modulaire qui permet de lui ajouter facilement des accessoires tels que des poignées ou des viseurs, ou de la fixer sur d’autres outils comme des stabilisateurs « gimbals » et des drones.

L’écran LCD de 3,5 pouces de la FX6 peut être fixé à plusieurs endroits du boîtier de la caméra, afin d’accroître la liberté et la facilité d’utilisation des menus tactiles. Grâce au menu de réglages à accès rapide qui réunit les paramètres courants, les opérateurs peuvent changer les réglages essentiels d’une simple touche – notamment le codec, le mode de capture de l’image, la définition et la cadence d’acquisition, la sensibilité ISO de base, le mode de prise de vue et les niveaux audio.

Fiabilité professionnelle

Pour se fondre dans les flux de travail professionnels, la FX6 comporte une sortie 12G-SDI qui gère également le RAW 16 bits, une sortie HDMI, des entrées et sorties timecode, le Wi-Fi intégré et l’enregistrement du son sur quatre canaux (grâce à l’interface XLR, à la griffe Multi-Interface et au micro stéréo intégré). La nouvelle caméra comporte également deux emplacements de stockage, compatibles non seulement avec les cartes mémoire SDXC UHS-I/UHS-II, mais aussi avec les cartes CFexpress Type A[8] pour des capacités supérieures et des débits plus élevés en lecture et en écriture.

De plus, le logiciel Catalyst Browse/Prepare[9] de Sony simplifie et accélère le flux de travail. Les utilisateurs peuvent importer les métadonnées de stabilisation d’image de la FX6 dans Catalyst Browse/Prepare afin de transformer des rushs filmés à main levée en séquences incroyablement fluides et stables. La FX6 dispose également d’une touche dédiée au marquage de clip, afin de filtrer et retrouver facilement les prises préférées dans Catalyst Browse/Prepare. Ce logiciel reprend également les métadonnées qui indiquent si la FX6 est basculée ou orientée normalement, ce qui élimine la nécessité de faire pivoter les rushs avant le montage. La FX6 est également compatible avec l’application mobile Content Browser de Sony afin de visualiser facilement le tournage et de contrôler la mise au point, le diaphragme et le zoom à distance[10].

À propos de la gamme « Cinema Line »

La gamme « Cinema Line » est une série de caméras professionnelles au rendu cinématographique, développé grâce à la longue expérience de Sony dans la production de cinéma numérique, qui offrent une fiabilité et une utilisation améliorées pour correspondre aux besoins élevés et extrêmement variés des créateurs actuels.

La gamme « Cinema Line » comporte la caméra de cinéma numérique VENICE, extrêmement appréciée dans la production de long métrages et la création de séries télévisées, et la caméra professionnelle FX9, populaire pour le tournage de documentaires et de magazines. Avec la nouvelle FX6, Sony apporte des outils créatifs polyvalents aux narrateurs visuels de tout type.

Prix et disponibilité

Nouvelle caméra plein format de la gamme Cinéma, la FX6 sera disponible en décembre 2020 et sera vendue au prix d’environ 6527 CHF HT, chez les revendeurs agréés par Sony.

Vous pouvez consulter des contenus exclusifs sur la gamme Cinéma, la FX6 et d’autres produits Sony dédiés à l’imagerie sur www.sonycine.com et www.sony.ch/fr/alphauniverse, des ressources conçues pour éduquer et inspirer tous les fans des technologies de Sony dans la création de contenu et de photographie.