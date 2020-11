Crusader Kings III : une mise à jour gratuite pour créer son propre dirigeant est désormais disponible

Partager Facebook

Le célèbre jeu de stratégie médiévale bénéficie également de nombreux correctifs et améliorations via ce nouveau patch

Paradox Interactive annonce la sortie d’une toute nouvelle mise à jour entièrement gratuite pour Crusader Kings III, le célèbre jeu de stratégie médiévale. Grâce à cette mise à jour, les joueurs vont pouvoir personnaliser leurs dirigeants de A à Z, pour créer des saints, des pécheurs, des génies, des idiots, de séduisants roublards, ou encore des rats de bibliothèque. En plus de cette nouvelle fonctionnalité, Crusader Kings III se dote aujourd’hui de nombreux correctifs et améliorations via un nouveau patch.

Depuis le lancement de Crusader Kings III au mois de septembre, les joueurs ont de nombreuses fois pris les rennes des dynasties de divers monarques prédéfinis, pour le meilleur comme pour le pire. Désormais, ils vont pouvoir créer leur propre dirigeant et personnaliser de nombreux paramètres comme l’âge, l’ethnicité, l’orientation sexuelle et bien plus encore. Ils pourront ensuite plonger au cœur des batailles et des intrigues qui ont fait la renommée de Crusader Kings III.

Choisissez le royaume de départ de votre dirigeant puis débutez la personnalisation

Ajoutez des traits de personnalité et personnalisez les aptitudes de votre dirigeant pour en faire un stratège de renom ou un champion de la foi

Jouez un homme ou une femme, peu importe sa culture, sa religion, ou son orientation sexuelle

Personnalisez l’apparence de votre dirigeant avec des milliers d’options, comme la longueur des cheveux, la couleur de la peau, la forme des sourcils, et bien plus encore

La possibilité de créer ses propres personnages était une des fonctionnalités les plus populaires de Crusader Kings II. Grâce à cette mise à jour, disponible dès aujourd’hui, Paradox Interactive permet à l’ensemble des joueurs de Crusader Kings III de laisser libre cours à leur imagination.

Enfin, le patch 1.2 apporte son lot de correctifs et d’améliorations pour Crusader Kings III.

La Kill List récapitule l’ensemble des meurtres (connus) et des exécutions de bataille d’un personnage

Des améliorations ont été apportées à l’interface de l’écran de Dynastie

Il est désormais possible de rattacher des armées à la force principale et d’empêcher la levée de troupes dans les régions où la capacité de ravitaillement a atteint ses limites.

Une nouvelle foi fait son apparition : le Paganisme Sibérien

Les personnages laids disposent désormais de traits faciaux encore plus exagérés

Il est désormais possible de régler la nudité dans les options du jeu, et les règles peuvent être paramétrées pour régler la fréquence des mariages matrilinéaires de l’IA

Le créateur de dirigeants ainsi que ces nombreux correctifs seront ajoutés à Crusader Kings III dès que la mise à jour aura été téléchargée.

Crusader Kings III est disponible sur PC via Steam, le Paradox Store, et d’autres plateformes de téléchargement, au prix de 49,99 euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du jeu.