Traversez le voile vers l’Ombreterre : la nouvelle extension de World of Warcraft® est disponible

Les joueurs vont pouvoir entamer leur périple dans l’au-delà d’Azeroth avec la sortie mondiale de la huitième extension du célèbre jeu de rôle en ligne massivement multijoueur de Blizzard Entertainment. Une toute nouvelle aventure d’introduction aux confins de l’Exil, une expérience de montée en niveau repensée et un Sésame optionnel : il est plus facile que jamais d’entrer dans cette nouvelle extension.

En Ombreterre, le monde au-delà du royaume des mortels, les âmes d’Azeroth découvrent une nouvelle destinée : elles se transcendent, expient leurs péchés, livrent une guerre éternelle ou subissent un tourment éternel. Des millions de joueurs de World of Warcraft® dans le monde entier entament aujourd’hui leur périple pour forger leur propre destin dans l’au-delà à l’occasion de la sortie de Shadowlands, la huitième extension du jeu de rôle massivement multijoueur acclamé par la critique et développé par Blizzard Entertainment.

Dans World of Warcraft: Shadowlands, les héros de la Horde et de l’Alliance seront confrontés aux mystères de la mort dans les royaumes extraordinaires de l’au-delà. Au cours de leur périple, ils scelleront un pacte crucial avec l’une des quatre congrégations qui gouvernent l’Ombreterre, et se verront prêter des pouvoirs surnaturels pour affronter les troupes du Geôlier, l’entité maléfique qui règne sur les profondeurs sans espoir de l’Antre. Leur détermination sera mise à l’épreuve tandis qu’ils tenteront de récupérer les âmes perdues malgré l’œil vigilant du Geôlier et s’aventureront dans les couloirs labyrinthiques de Tourment, la tour des Damnés, où les attendent des horreurs emprisonnées depuis des millénaires et des récompenses légendaires.

« Shadowlands emmène les joueurs de World of Warcraft dans une partie de l’univers de Warcraft qu’ils n’ont encore jamais explorée, et leur offre l’opportunité de façonner le destin de leur personnage d’une manière inédite, » a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. « Qu’ils explorent chaque facette de leur congrégation ou fabriquent leur propre équipement légendaire dans la tour des Damnés, nous avons hâte de voir les joueurs découvrir les expériences qui les attendent dans l’au-delà. »

Le lancement de Shadowlands fait suite à plusieurs mises à jour récentes pour World of Warcraft® pensées pour aider les nouveaux joueurs et ceux qui reprennent le jeu à prendre part aux réjouissances. Sur l’île des confins de l’Exil, les nouveaux joueurs découvriront une toute nouvelle expérience d’introduction qui leur enseignera ce qui fait l’étoffe des champions d’Azeroth, avec des quêtes mobilisant les techniques de leur classe et un mini-donjon à deux boss qui leur fera découvrir les bases du jeu en groupe. Après avoir quitté l’île, les nouveaux joueurs pourront se lancer directement dans l’extension la plus récente, Battle for Azeroth®, et progresser jusqu’au niveau 50 pour se préparer à entrer en Ombreterre.

Comme dans les précédentes extensions, les joueurs qui souhaitent préparer un nouveau personnage ou un personnage de faible niveau à passer dans l’au-delà peuvent utiliser un Sésame pour le contenu de Shadowlands, inclus dans l’Heroic Edition et l’Epic Edition ou disponible à l’achat séparément (plus d’informations ci-dessous).

World of Warcraft: Shadowlands propose une pléthore de contenu et de fonctionnalités permettant aux joueurs de découvrir et de forger la destinée de leur personnage de façon inédite :

Explorez l’au-delà de Warcraft — Découvrez les merveilles et les horreurs qui vous attendent dans le monde par-delà le voile. Chevauchez à travers les champs étincelants du Bastion, perdez-vous dans l’architecture gothique de Revendreth, aventurez-vous jusqu’à la cité éternelle d’Oribos, à la croisée des destins, et bien plus.

— Découvrez les merveilles et les horreurs qui vous attendent dans le monde par-delà le voile. Chevauchez à travers les champs étincelants du Bastion, perdez-vous dans l’architecture gothique de Revendreth, aventurez-vous jusqu’à la cité éternelle d’Oribos, à la croisée des destins, et bien plus. Jurez allégeance à une congrégation — Alliez-vous à l’une des quatre congrégations de l’Ombreterre. Chacune dispose de sa propre campagne, ses fonctionnalités de jeu et possède des pouvoirs uniques, accordés à ceux qui défendent sa cause. Rejoignez les vaillants Kyrians du Bastion ou les fiers Venthyrs de Revendreth, combattez avec les puissants Nécro-seigneurs de Maldraxxus ou cherchez le renouveau avec les Faë nocturnes sauvages de Sylvarden.

— Alliez-vous à l’une des quatre congrégations de l’Ombreterre. Chacune dispose de sa propre campagne, ses fonctionnalités de jeu et possède des pouvoirs uniques, accordés à ceux qui défendent sa cause. Rejoignez les vaillants Kyrians du Bastion ou les fiers Venthyrs de Revendreth, combattez avec les puissants Nécro-seigneurs de Maldraxxus ou cherchez le renouveau avec les Faë nocturnes sauvages de Sylvarden. Explorez la tour des Damnés — Les âmes les plus malfaisantes sont enfermées au cœur de Tourment, une prison surnaturelle gouvernée par une entité terrifiante, le Geôlier. Ce défi en perpétuelle métamorphose, à la manière d’un roguelike, est ouvert aux joueurs en solo et aux groupes jusqu’à cinq aventuriers, et ceux qui oseront braver ses épreuves remporteront des matériaux qui leur permettront de faire fabriquer des équipements légendaires ornés de gravures runiques.

— Les âmes les plus malfaisantes sont enfermées au cœur de Tourment, une prison surnaturelle gouvernée par une entité terrifiante, le Geôlier. Ce défi en perpétuelle métamorphose, à la manière d’un roguelike, est ouvert aux joueurs en solo et aux groupes jusqu’à cinq aventuriers, et ceux qui oseront braver ses épreuves remporteront des matériaux qui leur permettront de faire fabriquer des équipements légendaires ornés de gravures runiques. Et plus — Résistez à l’œil vigilant du Geôlier dans l’Antre, dont les défis se corsent au fil du temps, forgez des liens d’âme avec des personnages clés de votre congrégation pour partager leurs pouvoirs, décidez comment restaurer la gloire du sanctuaire de votre congrégation… Shadowlands diffère de tout ce que vous avez pu connaître dans World of Warcraft.

Choisissez votre voie vers l’Ombreterre

Les joueurs désireux d’entamer leur périple en Ombreterre dès aujourd’hui peuvent acheter l’extension sur www.worldofwarcraft.com. World of Warcraft: Shadowlands est disponible dans plusieurs éditions pour répondre aux intérêts des joueurs :

La Base Edition de Shadowlands (39,99 €, version numérique uniquement) comprend l’extension à un prix de base plus modique par rapport aux précédentes extensions.

(39,99 €, version numérique uniquement) comprend l’extension à un prix de base plus modique par rapport aux précédentes extensions. L’Heroic Edition de Shadowlands (54,99 €, version numérique uniquement) comprend l’extension ; un Sésame grâce auquel les joueurs pourront emmener un personnage nouveau ou existant en Ombreterre immédiatement, ainsi que la monture Wyrm éternel ensorcelé, qui permettra aux joueurs d’entreprendre une suite de quêtes pour obtenir l’ensemble de transmogrification habits du voyageur éternel.

(54,99 €, version numérique uniquement) comprend l’extension ; un Sésame grâce auquel les joueurs pourront emmener un personnage nouveau ou existant en Ombreterre immédiatement, ainsi que la monture Wyrm éternel ensorcelé, qui permettra aux joueurs d’entreprendre une suite de quêtes pour obtenir l’ensemble de transmogrification habits du voyageur éternel. L’Epic Edition de Shadowlands (74,99 €, version numérique uniquement) inclut tout le contenu de l’Heroic Edition ; la mascotte Wyrmelin d’anima ; l’effet d’arme ornemental froid éthéré ; l’effet voyageur éternel pour la pierre de foyer, qui s’accompagne d’un effet visuel unique, ainsi que 30 jours de temps de jeu.

Pour en savoir plus sur World of Warcraft: Shadowlands, rendez-vous sur le site officiel du jeu.