Nouveau Pack de Skins Mortal Kombat™ 11 inspiré du film original de 1995

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le Pack de Skins : MK, Le Film Klassique comprend les voix VO et les traits des acteurs Christophe Lambert, Linden Ashby et Bridgette Wilson-Sampras

Warner Bros. Games et NetherRealm Studios ont dévoilé le Pack de Skins : MK, Le Film Klassique pour Mortal Kombat 11, avec des nouveaux skins de personnages rendant hommage au film originel « Mortal Kombat ». Disponible dès maintenant,le Pack de Skins : MK, Le Film Klassique comprend les voix américaines et les traits des trois acteurs principaux du film de 1995 : Christophe Lambert incarne « Raiden : Royaume Terre », Linden Ashby revêt le costume de « Johnny Cage : Kombattant d’Hollywood » et Bridgette Wilson-Sampras se glisse à nouveau dans le rôle de « Sonya Blade : L’Ile ».

Développé par NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 est le dernier épisode de la franchise mondialement reconnue, Mortal Kombat.

Désormais disponible sur toutes les plateformes, Mortal Kombat™ 11 Ultimate est l’expérience Mortal Kombat 11 ultime, et contient le Kombat Pack 2 qui inclut les personnages jouables Mileena, Rain et Rambo à la liste des kombattants, ainsi que le jeu de base Mortal Kombat 11, le Kombat Pack 1 et l’extension Mortal Kombat 11: Aftermath.