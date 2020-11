Plus de détails sur FIFA 21 next-gen !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Electronic Arts Inc. amène le sport le plus populaire au monde au niveau supérieur avec le dévoilement d’EA SPORTS FIFA 21 sur PlayStation®5 et Xbox® Series X|S qui sera lancé le 4 décembre. Le pouvoir des consoles de nouvelles génération combiné aux performances accrues du moteur Frostbite™ permettront aux joueurs de bénéficier de temps de chargement à la vitesse de l’éclair et d’améliorations sensibles au niveau des caméras du terrain, des sons, des mouvements de joueurs, en plus de proposer des environnements de football ultra-réalistes qui immergeront les fans au sein de l’expérience de football la plus authentique de l’histoire de la franchise FIFA.

Les caméras du terrain et les sons de FIFA 21 ont été réimaginés pour les consoles nouvelle génération avec notamment la toute nouvelle EA SPORTS GameCam, inspirée des toutes meilleures retransmissions de matches de football, et le LiveLight Rendering, un système d’éclairage qui permet d’améliorer chaque aspect de l’expérience sur le terrain. Des milliers de chants réels ont été capturés en exclusivité pour les plus grandes compétitions, dont la Premier League, La Liga et la Bundesliga, afin de proposer l’expérience EA SPORTS Atmospheric Audio, du jamais vu dans les jeux vidéo de sport.

La technologie de nouvelle génération associée au moteur Frostbite™ offre un niveau sans précédent de réalisme des joueurs. Les fans pourront faire l’expérience d’une meilleure définition des physiques des joueurs, incluant la contraction des muscles après les frappes ou la chevelure de certains des joueurs, combinée à un effet dynamique d’éclairage qui permet de mettre l’accent sur les visages des joueurs et les maillots pour un niveau de réalisme accru. De nouvelles cinématiques d’avant-match, telles que l’arrivée des bus des joueurs avant le coup d’envoi ou bien le bouillonnement des fans faisant leur entrée aux portes du stade, ont été ajoutées afin de créer une expérience de football encore plus immersive pour les fans. Durant le déroulement des matches, de nouvelles réactions de la part des joueurs, du banc et des fans répondront à des situations-clé des matches, ce qui permettra aux joueurs de sentir pleinement la passion explosive et les rebondissements intenses comme lors de buts victorieux à la dernière minute ou d’égalisations sauvant de la relégation.

Aaron McHardy, Executive Producer d’EA SPORTS FIFA, commente: “Nous sommes excités de pouvoir offrir un tout nouveau niveau d’authenticité qui va immerger les joueurs dans le jeu comme jamais auparavant lorsqu’ils feront leur entrée virtuelle sur le terrain dans FIFA 21. Avec des expériences immersives de niveau supérieur qui donnent plus de vie aux stades et joueurs les plus populaires, la technologie derrière ces consoles de nouvelle génération ouvre un nouveau champ des possibles pour les joueurs qui feront l’expérience du jeu cette année et dans le futur.”

La nouvelle technologie offre aux joueurs la possibilité de bénéficier de mouvements plus authentiques avec une durée allongée et une meilleure qualité visuelle des animations qui permet aux joueurs de réaliser des manœuvres ultra-réactives et réalistes dans toutes les situations du terrain. L’humanisation des personnages autour du terrain aide à concevoir des comportements authentiques qui permettent aux fans de ressentir toute l’émotion du football au plus niveau, que ce soit via un joueur qui ajuste ses protège-tibia à la 89ème minute ou un autre qui appelle un coéquipier pour bénéficier d’une passe en profondeur. Les innovations du système d’interaction avancé du moteur Frostbite™ permettent de générer le système Real Player Motion Technology et de voir les joueurs sur le terrain se pousser, se tirer le maillot et lutter dans des batailles pour la possession du ballon d’une manière encore plus réactive qu’auparavant.

Les joueurs découvriront le futur du gameplay de FIFA grâce aux temps de chargement ultra-rapides qui leur permettront d’entrer dans une partie encore plus rapidement qu’auparavant. Qu’ils naviguent au sein des modes Coup d’Envoi ou Carrière, les joueurs pourront rester concentrés sur leurs prochaines échéances avec un temps de chargement sans précédent qui leur permettra de démarrer un match en quelques secondes.

De plus, pour les joueurs dotés de consoles PlayStation®5, le dispositif PlayStation Activities permettra aux joueurs d’entrer au cœur de l’action encore plus rapidement en passant directement de l’écran d’accueil de leur PlayStation à leurs modes de jeux favoris. De même, la technologie haptique, riche et réactive, à travers la manette PS5 DualSense permettra aux joueurs de ressentir l’impact de leurs tirs, de leurs passes et de leurs tacles ainsi que de ressentir le rythme du match au creux de leur mains.

Les joueurs qui achèteront, ou qui ont déjà acheté, FIFA 21 pour PlayStation®4 et/ou Xbox One® pourront obtenir la version PlayStation®5 et/ou Xbox® Series X|S du jeu gratuitement* le 4 Décembre. Les joueurs pourront conserver leur Club FUT et leur équipe VOLTA FOOTBALL vers la nouvelle génération, et inversement, avec le marché des transferts cross-génération dans FUT 21, et ils pourront poursuivre leur progression dans FUT et VOLTA FOOTBALL. Pour les joueurs qui souhaitent uniquement jouer sur les consoles de nouvelle génération, une option leur permet d’acheter des éditions de FIFA 21 sur Xbox Series X/S et PlayStation 5 pour 69.99

Les personnes qui ont acheté les éditions physiques de FIFA 21 devront contacter EA à help.ea.com afin d’obtenir leur code de mise à jour pour pouvoir bénéficier du jeu sur les consoles ne possédant pas de lecteur de disque. Veuillez visiter ea.com/dual-entitlement pour plus d’informations.