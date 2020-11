Bloober Team publie une nouvelle bande-annonce de personnage pour The Medium

Partager Facebook

La dernière vidéo révèle un nouveau récit mystérieux pour la deuxième couche de l’histoire dans la prochaine horreur psychologique, dont la sortie est prévue le 28 janvier 2021

Bloober Team, le studio derrière les titres d’horreur acclamés, notamment Blair Witch, à lancé une toute nouvelle bande-annonce pour le jeu à double réalité The Medium, qui présente un nouveau personnage et emmène les joueurs au-delà des couloirs de l’hôtel Niwa.

Le visage du personnage, dont le nom sera révélé à temps, est basé sur Marcin Dorociński, un acteur polonais que les fans reconnaîtront dans la populaire série Netflix The Queen’s Gambit. Ce personnage mystérieux est capable de cruauté et de brutalité et a son propre programme de vengeance. Au fur et à mesure que les joueurs en découvriront plus sur son histoire, ils verront comment elle se connecte à l’enquête de Marianne.

Les fans en apprendront également davantage sur le monde des esprits, un reflet sombre reflété du monde réel qui symbolise les émotions les plus crues telles que la peur et la colère. Et ils découvriront que The Maw n’est pas le seul esprit hostile qui s’y cache.

The Medium est le projet le plus grand et le plus ambitieux de l’équipe Bloober à ce jour et les joueurs peuvent se rendre sur www.themediumgame.com pour précommander sur Steam, Epic Store et le Microsoft Store au prix 49,99 € avec un 10% de réduction avant le lancement. Les joueurs qui précommanderont via Steam recevront la bande originale de The Medium (Akira Yamaoka et Arkadiusz Reikowski) et The Art of The Medium (artbook numérique).

Développé et publié par Bloober Team, PEGI 18. The Medium sera lancé sur Xbox Series X / S et PC via Steam et Epic Store le 28 janvier 2021.