Les PlayStation Plus du mois de décembre 2020

Bien entendu avec l’arrivée de la PlayStation 5, tous les jeux de cette sélection sont jouables sur PlayStation 4 et PlayStation 5 .

Dès le 1er décembre :

Worms Rumble

Voici Worms comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, avec des combats cross-platform intenses en temps réel, réunissant 32 joueurs* ! Utilisez toute une variété d’armes appréciées des fans comme le bazooka ou le fusil à pompe, mais également de nouveaux ajouts à l’arsenal, pour faire souffrir vos adversaires invertébrés et évoluer dans le classement. Personnalisez votre ver, participez à des événements saisonniers, à des défis quotidiens et à des collaborations communautaires pour remporter de l’XP et des récompenses. Des modes de jeu expérimentaux vous attendent également dans le Labo. Préparez-vous pour les modes Match à mort et Battle Royale, dans lesquels seule une Sainte Grenade pourra vous soustraire à une mort certaine !

Just Cause 4

Plongez dans un jeu en monde ouvert rempli d’action et semez le chaos avec une grande variété d’armes, de véhicules et d’équipements sous les traits de l’intrépide Rico Rodriguez dans les climats exotiques d’Amérique du Sud. Explorez le pays isolé de Solís, 1 024 km² de terrains exotiques mêlant forêts tropicales, plaines désertiques et sommets enneigés. Toutes ces terres regorgent de conflits, de secrets à débusquer et de dangers insoupçonnés. Combattez la Main Noire, une organisation militaire privée dotée de technologies de pointe, tout en composant avec les caprices de l’environnement, comme des tornades ou des orages tropicaux. Utilisez la physique de façon novatrice pour tourner ces conditions météorologiques extrêmes à votre avantage. Enfilez votre wingsuit, équipez-vous de votre grappin entièrement personnalisable et préparez-vous à faire parler le tonnerre !

Rocket Arena

Les fusées sont la base de ce jeu de tir en ligne* explosif à 3 contre 3. Découvrez toute une équipe de héros fantastiques, chacun doté de fusées et de compétences spécifiques pour prendre le contrôle de l’arène. Découvrez comment réussir vos esquives, plomber vos cibles et mettre au point de nouvelles stratégies avec votre escouade. N’oubliez pas de profiter de bonus comme les Rocket Magnets, Trip Mines et autres Speed Boosts pour inverser la tendance du combat. Gagnez de l’expérience pour débloquer des pièces de fusées ou de totems, ainsi que des tenues spectaculaires pour personnaliser le style de votre héros. Combinez et faites évoluer de puissants artefacts pour conférer à vos héros de nouvelles stats et aptitudes impressionnantes. Plongez dans le mode Knockout pour de l’action classique en 3 contre 3 ou testez vos combos préférés contre des RocketBots. Jouez pour marquer des buts dans le mode Rocketball, contrôlez des zones dans Mega Rocket et cherchez de l’or dans Treasure Hunt.