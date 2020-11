Gbanga publie le jeu stratégique de cartes à collectionner Book of Beasts

Le studio suisse de développement de jeux Gbanga, Millform AG, conçoit, développe et exploite depuis 2007 des jeux pour smartphones, des jeux à réalité mixte et des projets de gamification. Le studio suisse vient de publier la semaine dernière le prometteur jeu de cartes à collectionner Book of Beasts. Le jeu peut être joué gratuitement.

Book of Beasts, le jeu stratégique de cartes à collectionner, se joue en plaçant sur le champ de bataille des cartes Bêtes, qui représentent des bêtes inspirées de mythes du monde entier. Deux invocateurs de bêtes s’affrontent, essayant de se tromper l’un l’autre avec leur pont. Les joueurs gagnent des points en combinant intelligemment les cinq éléments que sont le feu, l’eau, l’air, la terre et l’esprit.

Le jeu permet aux joueurs de prendre part à des batailles en ligne contre des adversaires du monde entier ainsi que contre des adversaires de l’IA à des fins d’entraînement. L’expérience est complétée par des fonctions permettant de vendre et d’acheter de nouvelles cartes Bêtes et par un outil complet de collecte de cartes qui permet aux joueurs de créer leurs propres jeux de cartes et d’approfondir l’histoire du Livre des Bêtes.

Book of Beasts est disponible pour iPhone, Android, Mac et PC.