La mise à jour de Final Fantasy XIV Online sera disponible le 8 décembre

De nouvelles aventures attendent le Guerrier de la Lumière dès le 8 décembre alors que SQUARE ENIX® lève aujourd’hui un peu plus le voile sur la prochaine importante mise à jour 5.4 pour FINAL FANTASY XIV Online, intitulée « Avenirs réécrits », cette mise à jour entame un nouveau chapitre de l’histoire à succès de Shadowbringers, après la conclusion de l’épopée.

La Lettre du Producteur Live d’aujourd’hui a également révélé la prochaine bande-annonce, qui dévoile les divers contenus inclus dans la mise à jour 5.4.

De plus, le producteur et directeur Naoki Yoshida a annoncé un livestream spécial, « l’événement spécial FINAL FANTASY XIV ». Ce livestream est prévu pour le 6 février 2021 et contiendra les dernières informations et annonces concernant le titre. Plus d’informations sur le stream à venir.

La mise à jour 5.4 contient de solides ajouts et du nouveau contenu pour les joueurs de tous types et sur PC, Mac, PlayStation®4, et PlayStation®5 via la rétro-compatibilité. Les nouveaux joueurs peuvent profiter de l’essai gratuit étendu, qui comprend désormais les extensions A Realm Reborn™ et Heavensward™ :

Nouvelles quêtes de l’épopée – Après avoir sauvé le premier reflet, les Héritiers vont enfin pouvoir retourner dans le monde primitif. Mais l’avenir qui les attend est bien incertain, et comment savoir si l’histoire qui s’écrit sera une ode à l’espoir… ou un hymne funéraire ?

Nouveau donjon de raid : La Promesse d'Éden – Le troisième chapitre de la série de raid à huit joueurs reprend l'histoire de Ryne et de sa mystérieuse comparse Gaïa après qu'elles ont réussi à rétablir l'équilibre des éléments dans Le Grand Vide. La mise à jour 5.4 apporte son lot de combats exigeants, comme un nouveau boss conçu par le vétéran de KINGDOM HEARTS® et FINAL FANTASY, Tetsuya Nomura, disponible en mode normal et sadique.

Chroniques d'une nouvelle ère – La complainte de Werlyt – Après avoir vaincu l'Arme Saphir, les joueurs vont devoir poursuivre leurs efforts pour mettre un terme au programme d'armes de guerre de l'Empire avec l'aide de Gaius. Toutefois, de nouvelles informations suggèrent l'existence d'un ennemi tapi dans l'ombre : L'Arme Émeraude.

Nouveau défi : Castrum Marinum – L'existence de la machine de guerre nom de code « Émeraude » confirmé, c'est aux Guerriers de la Lumière de prendre la tête de l'assaut avant qu'il soit trop tard.Les joueurs peuvent défier l'Arme Émeraude en mode normal et extrême.

Nouveau donjon : Atelier abandonné de Matoya – Les joueurs peuvent y participer avec leurs camarades aventuriers ou une équipe de personnages non joueurs grâce au système d'adjuration.

Nouveau défi : Le Nombril (irréel) – La nouvelle version améliorée d'un Primordial existant, Titan, sera lâchée sur les héros du niveau 80 dans la mise à jour 5.4 et permettra de gagner des récompenses uniques tout en proposant un nouveau défi.

Mode « exploration de donjon » – Ce nouveau mode de jeu permettra aux joueurs de faire des captures d'écran dans les donjons de Shadowbringers sans être inquiétés par les monstres. Ils pourront également invoquer leurs mascottes et leurs montures dans l'enceinte des donjons pour en ramener des souvenirs inoubliables.

Pêche en mer – Deux nouvelles routes de pêche dans les régions de Sombrelinceul et Dravania ainsi que de nouveaux ajouts.

Actions d'interprétation – Le violon est ajouté à la liste des instruments.

Triple Triade – Le jeu de cartes si populaire reçoit une variété d'ajouts et d'améliorations, comme pour l'interface utilisateur, des règles de sélection de jeu de cartes simplifiées pour les nouveaux joueurs, et des tournois supplémentaires. De plus, les joueurs vont désormais pouvoir créer leurs propres tournois hébergeant jusqu'à huit participants grâce à l'outil de mission, et y personnaliser les règles du jeu.

Artisans et récolteurs – Des ajustements à certaines actions d'artisanat et une refonte du système des objets collectionnables et de l'éthérolyse pour les récolteurs, et plus encore avec la mise à jour 5.41.

Ajouts à la reconstruction d'Ishgard (mise à jour 5.41) – La quatrième et dernière étape de la reconstructionde la Sainte cité commence, et tous les joueurs vont travailler de concert pour faire avancer le chantier dans leurs Mondes respectifs.

« Garde-la-Reine » (mise à jour 5.45) – Le nouveau chapitre de « Garde-la-Reine » poursuit le scénario est écrit par le célèbre concepteur de jeu Yasumi Matsuno (FINAL FANTASY Tactics, FINAL FANTASY XII). Cette mise à jour propose également Delubrum Reginae, un nouveau raid en alliance, soit le mode normal à 24 joueurs, soit le mode sadique à 48 joueurs.

Armes de la résistance (mise à jour 5.45) – Les joueurs qui ont terminé les quêtes de Garde-la-Reine de la mise à jour 5.45 pourront encore faire gagner deux niveaux supplémentaires à leurs armes de la résistance. La deuxième étape de l'amélioration permettra aux joueurs de personnaliser certains paramètres pour les adapter à leur style de jeu.

Ajouts au mage bleu (mise à jour 5.45) – Le job restreint recevra un certain nombre de changements, comme une augmentation de la limite de niveau à 70, des nouveaux sorts à apprendre des ennemis, de l'équipement spécifique et des ajouts au Palmarès bleu.

« Outils de Cielacier » (mise à jour 5.45) – Les disciples de la main et de la terre pourront améliorer encore leurs outils de Cielacier pour l'artisanat et la récolte.

– Les disciples de la main et de la terre pourront améliorer encore leurs outils de Cielacier pour l’artisanat et la récolte. Modifications des actions de PvE et JcJ, ajouts à la pêche en mer et au Mahjong domien, un nouveau donjon de chasse au trésor, des nouvelles apparences de l’interface utilisateur, et plus.

De plus, SQUARE ENIX et Pusheen annoncent aujourd’hui la sortie prochaine d’autocollants Pusheen pour iMessage sur le thème de FINAL FANTASY XIV. Cette collaboration est prévue pour début décembre, et proposera vingt adorables autocollants de Pusheen portant des tenues de personnages, jobs ou créatures connus de FINAL FANTASY XIV.

Avec tout le contenu qui débarque sur FINAL FANTASY XIV Online, c’est le moment ou jamais de venir essayer le célèbre MMORPG. L’essai gratuit de FINAL FANTASY XIV Online a été étendu jusqu’à la fin de l’extension Heavensward, et permet de créer jusqu’à 8 personnages et d’essayer les différentes races, classes et jobs sans limite de temps. Les futurs joueurs qui voudraient tester l’essai gratuit peuvent s’inscrire ici : http://sqex.to/FFXIVFreeTrial

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers est la troisième extension pour FINAL FANTASY XIV Online et a reçu un accueil phénoménal auprès des fans et des critiques depuis sa sortie en juillet 2019. Avec une multitude de nouveaux décors à couper le souffle, les jobs de danseur et pistosabreur, les races jouables des Hrothgars et des Viéras, le système d’adjuration et bien plus, FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers offre aux joueurs débutants comme confirmés des centaines d’heures de contenu à explorer.