La PRO KOMPETITION : SAISON 2 de Mortal Kombat 11 arrive !

WARNER BROS. GAMES ET NETHERREALM STUDIOS ANNONCENT LA PRO KOMPETITION : SAISON 2 DE MORTAL KOMBAT™ 11

Les inscriptions au programme d’eSport mondial sont désormais ouvertes, avec Mortal Kombat 11 et un prix de 60 000 $ à la clé

Les kombats débuteront le 5 décembre, exclusivement à travers la fonctionnalité PlayStation® 4 Tournaments

Burbank, Californie – 30 novembre 2020 – Warner Bros. Games et NetherRealm Studios ont annoncé aujourd’hui la Pro Kompetition : Saison 2 de Mortal Kombat™ 11, marquant le retour du programme d’eSport mondial du jeu vidéo culte Mortal Kombat 11, titre qui s’est vendu à plus de 8 millions d’unités à ce jour dans le monde. Prévue pour le 5 décembre, cette saison mettra en avant un nouveau format disponible uniquement en ligne depuis les consoles PlayStation®4, avec des kombats accessibles exclusivement via la fonctionnalité PS4TM Tournaments. Les inscriptions en ligne sont désormais ouvertes à tous les joueurs sur la page suivante : Lien.

La Pro Kompetition : Saison 2 deMortal Kombat 11 offrira aux kombattants de tous rangs l’opportunité de s’affronter en ligne au sein de trois divisions régionales différentes représentant l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Océanie et le Moyen-Orient, pour tenter de remporter une part du prix de 60 000 $. Chaque division sera scindée par territoire et accueillera huit événements en ligne issus de la saison régulière, qui permettront aux joueurs de remporter des points Pro Kompetition. Avec ces points, les joueurs pourront se qualifier pour chaque finale régionale respective, entraînant la sélection d’un gagnant par division. Les joueurs pourront également utiliser les kombattants de l’extension récente Mortal Kombat 11 Ultimate : Rain, Mileena et Rambo.

Le Competition Centre de PlayStation servira de plateforme centrale pour les inscriptions, les kombats, les mises à jour de tableau en direct et les informations générales en lien avec la Pro Kompetition : Saison 2 de Mortal Kombat 11, accessible depuis ce lien.

La Pro Kompetition : Saison 2 deMortal Kombat 11 inclut :

La ligue nord-américaine – Les circuits de la côte est et de la côte ouest de l’Amérique du Nord

Les circuits de la côte est et de la côte ouest de l’Amérique du Nord L’InterKontinental Kombat – Les circuits de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Océanie

Les circuits de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Océanie La ligue latine – Les circuits du Brésil, du Mexique, du nord de l’Amérique latine et du sud de l’Amérique latine

Les exigences suivantes s’appliquent pour participer aux kombats en ligne :

Posséder Mortal Kombat 11 sur PS4™ ou y avoir accès

sur PS4™ ou y avoir accès Posséder un abonnement actif au PlayStation ® Plus * ou y avoir accès

Plus ou y avoir accès Disposer d’un compte PlayStation Network valide avec un ID PSN associé

Être âgé de 18 ans au minimum

Désormais disponible sur toutes les plateformes, Mortal Kombat 11 Ultimate est l’expérience Mortal Kombat 11ultime, avec le Kombat Pack 2 qui ajoute les personnages jouables Mileena, Rain et Rambo à la liste des kombattants, ainsi que le jeu de base Mortal Kombat 11, le Kombat Pack 1 et l’extension Mortal Kombat 11 : Aftermath.