The Pokémon Company présente la Poké ball de collection

The Pokémon Company International et The Wand Company proposent des répliques de Poké Ball de collection haut de gamme

Vous pouvez dès à présent précommander la première réplique officielle dont la sortie est programmée lors de la Journée Pokémon 2021.

The Pokémon Company International et The Wand Company ont annoncé leur collaboration sur une collection de répliques de Poké Ball moulées sous pression. Les fans pourront collectionner des répliques de haute qualité des emblématiques Poké Ball, Super Ball, Hyper Ball et Honor Ball dès leur sortie prévue tout au long de l’année 2021.

Grâce à leurs détecteurs de proximité, le bouton de ces répliques s’illumine en fonction de vos mouvements. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour changer la couleur de la lumière, ou déclencher un jeu de lumière associé à la capture d’un Pokémon. Objet de collection par excellence, chaque réplique est livrée dans un étui de présentation (authentifié par un hologramme à numéro unique), et est accompagnée d’un support en acier inoxydable poli. Ces éléments vous permettront de protéger et d’exposer la Poké Ball de la meilleure façon. Les fans apprécieront également les lumières multicolores qui s’activent à l’ouverture du couvercle du boîtier. Elles peuvent être contrôlées à l’aide de la plaque métallique tactile située sur le devant du boîtier.

« La Poké Ball est un élément emblématique de la franchise Pokémon, et nous sommes ravis de travailler avec The Wand Company pour faire de la Poké Ball un objet de collection haut de gamme pour nos fans », a déclaré Amy Sachtleben, Licensing Director chez The Pokémon Company International. « The Wand Company est connue pour ses conceptions innovantes et ses fabrications de renommée mondiale, ce qui en fait un partenaire de choix pour donner vie à ce projet. »

« Travailler avec une marque aussi emblématique que Pokémon était le rêve de l’équipe de The Wand Company », a déclaré Chris Barnardo, PDG de The Wand Company. « La conception de ces Poké Balls a été une aventure exceptionnelle, et nous sommes impatients de partager notre magnifique collection de Poké Balls avec les fans du monde entier. »

Pour fêter ce lancement, la Poké Ball classique de cette collection a été révélée lors du défilé annuel de la « Macy’s Thanksgiving Day Parade® ». Entouré de joyeux Pikachu, un Dresseur Pokémon a fièrement présenté la Poké Ball, pour que les millions de fans du monde entier puissent l’admirer. Les fans peuvent dès aujourd’hui précommander leur Poké Ball.

Première de la collection, la réplique de la Poké Ball est disponible en précommande dès aujourd’hui sur Amazon et les autres détaillants participants du monde entier. À la suite de votre précommande, la Poké Ball sera expédiée le 27 février 2021, lors de la Journée Pokémon. Elles seront également disponibles chez Sideshow.com, Zavvi, Forbidden Planet et Yellow Octopus, ainsi que chez d’autres revendeurs.