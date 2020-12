Concours : gagnez le jeu “Super Mario 3D All-Stars” sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Le mois de décembre est celui de Noël et des cadeaux ! Si nous avons renoncé à faire un calendrier de l’Avent, nous ne vous avons pas oublié pour autant. Durant ce mois, des concours hyper intéressants vous attendent. On démarre en beauté avec le jeu vidéo “Super Mario 3D All-Stars” à gagner sur Nintendo Switch.

Trois grands jeux réunis dans une collection stellaire !



Découvrez trois des plus grandes aventures de Mario en 3D dans Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch ! Cette collection exceptionnelle réunit Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy dans des versions optimisées pour Nintendo Switch incluant des graphismes en haute-définition, des contrôles au Joy-Con ainsi que les généreuses bandes-son de ces trois grands classiques !

Super Mario 64 – Le jeu de plateformes prend une nouvelle dimension – Mario 64 marque le début des aventures de Mario en 3D ainsi que l’arrivée d’un système de contrôle qui est aujourd’hui devenu intemporel. Utilisez les nombreuses techniques de Mario pour courir, sauter ou même voler à travers les mondes que renferment les tableaux du château de la princesse Peach, et partez à la recherche des super étoiles pour contrecarrer les plans de Bowser !



Super Mario Sunshine – Y a du soleil et des tracas – Même les héros ont droit à un peu de repos ! Mario est parti pour l’île Delfino afin de prendre quelques vacances bien méritées en compagnie de ses amis, mais en lieu et place du farniente tant attendu, notre pauvre plombier va se retrouver accusé à tort d’un terrible délit ! Avec l’aide de son nouvel acolyte J.E.T., Mario va devoir laver l’île (ainsi que son honneur) en se servant de nouvelles commandes qui font la part belle à la pression hydraulique.



Super Mario Galaxy – Une épopée qui va vous mettre sens dessus dessous – Mario décolle pour une aventure intergalactique pour aider Harmonie et sauver la princesse Peach des terribles griffes de Bowser. Défiez la gravité et élancez-vous de planète en planète grâce aux commandes par mouvements optionnelles, ou passez un Joy-Con à un ami pour vivre cette aventure en duo !

Ce concours est valable jusqu’au 09 décembre 2020.

Vous devez être connecté pour participer.