Arrivée de la série phare OPPO Find X avec Qualcomm Snapdragon 888

Cette année, lors du Snapdragon Tech Summit Digital, l’entreprise technologique OPPO a confirmé avoir intégré à sa série phare 5G à venir la plateforme mobile 5G innovante Qualcomm® Snapdragon™ 888. Le lancement de la prochaine série OPPO Find X est prévu pour le premier trimestre 2021.

«Au cours des dernières années, il s’agissait de faire de la 5G une réalité. L’accent est actuellement mis sur la concrétisation de l’immense potentiel de la 5G. La plateforme mobile 5G Snapdragon™ 888 de Qualcomm® Technologies propose des améliorations significatives dans les domaines de la 5G, de l’affichage et de l’IA. Nous sommes ravis de faire partie des premières entreprises du secteur à commercialiser, dès le premier trimestre 2021, notre toute dernière série phare équipée du processeur 5G Snapdragon™ 888. La prochaine série Find X offrira aux utilisateurs du monde entier une expérience globale d’exception», explique Alen Wu, Vice President et President of Global Sales chez OPPO.

Grâce à la plateforme mobile 5G Snapdragon™ 888, à l’avant-garde de la branche, développée à partir d’un processeur 5 nm et incluant le système de modem RF Qualcomm® Snapdragon™ X60 5G, les utilisateurs profitent d’une performance globale encore meilleure. En plus d’améliorations en matière de 5G, d’affichage et de fonctions IA, la prochaine série phare est équipée du Full-Path Color Management System 10 bits exclusif d’OPPO, basé sur Android. La fonction, présentée récemment lors de l’OPPO INNO DAY, fait disparaître les frontières entre écran et caméra. Toutes ces fonctions font de la prochaine série OPPO Find X l’un des smartphones 5G phares les plus attendus de l’année 2021.