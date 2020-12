Le million pour OUTWARD !

Partager Facebook

Koch Media est heureux d’annoncer qu’OUTWARD, ce jeu d’aventure et d’exploration coopératif, développé par Nine Dots Studio, a déjà été vendu à plus d’1 million d’exemplaires à travers le monde !

Lancé le 26 mars 2019, Outward a surpris les joueurs en proposant une approche originale et honnête. Sa popularité a grandi au fur et à mesure que de nouveaux aventuriers ont répondu à l’appel et se sont plongés dans les mondes magiques d’Aurai.



20 mois après son lancement et alors qu’un deuxième DLC, Les Frères de feu, vient d’être annoncé, Koch Media et Nine Dots Studio sont heureux de célébrer cet événement.

« Aujourd’hui plus que jamais peut-être, les joueurs ont envie de RPG exigeants, dans lesquels ils peuvent se plonger dans des intrigues riches et profondes. Outward est un formidable exemple de ces jeux qui ne se contentent pas d’être seulement amusants. En effet, ils permettent aussi de créer des liens entre les joueurs et leurs personnages, qu’ils soient chacun devant un écran ou réunis dans un salon. Grâce à eux, on peut s’échapper un instant du monde réel pour découvrir des mondes fantastiques », explique Mario Gerhold, directeur marketing international de Koch Media.

« Il est difficile de trouver les mots pour exprimer votre ressenti lorsque quelque chose qui semblait impossible vous arrive. Après l’échec de nos deux précédents jeux, je n’avais pas de très grandes ambitions et je me disais que si on vendait 100 000 exemplaires, ce serait déjà un progrès formidable. En avoir vendu dix fois plus, ça me semble irréel. Outward n’est pas un jeu parfait ; il a du cœur, mais nous n’avions que peu de moyens. Maintenant nous avons plus d’expérience, nous avons un public et nous avons plus de moyens que jamais. Je suis très enthousiaste quand je réfléchis à ce qui viendra ensuite », déclare Guillaume Boucher-Vidal, PDG de Nine Dots.