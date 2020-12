Test – Black Desert Prestige Edition

Avant propos : ce test a été réalisé sur PlayStation 4 Pro. Une mise à jour de ce test ou un avis rapide sera disponible par la suite sur le site après la sortie des consoles next-gen.

Contenu de cette Prestige Edition :

Panthère noire (édition limitée) x1

Set premium de gloire de Shudad x1

Pack de valeur (30 jours) x1

[Événement] Kit de support aux Améliorations II x1

Conseils de Valks (+40) x1

Parchemin au message sacré (100 min) x15

Coffret de perles – 2000 x1

Un MMORPG très complet

Black Desert Prestige Edition, vous l’aurez compris n’est rien d’autre que la version physique du titre sur console apportant son lots de bonus non négligeable, d’une valeur totale de 120€, afin d’initier les nouveaux joueurs qui souhaitent ou hésitent encore de se lancer dans la grande aventure que propose Black Desert. Pas de nouvelle extension, pas de refonte ou autre mécanique du genre, mais bien la version complète à ce jour. Ce qui permet de profiter de tout le contenu ajouté et particulièrement des nouvelles classes depuis sa sortie initiale sur PC en 2015.

Black Desert est un jeu en ligne principalement axé sur le “Joueur contre Joueur” prenant place dans un monde sandbox à l’univers fantasy et s’inspire de l’Italie de la Renaissance et des classiques du genre.

Le titre se démarque des autres MMORPG par ses mécaniques de gameplay dynamiques sans ciblage et de ses multitudes activités de craft, de gestion de ressources et de commerces qui font en règle général passer l’activité première de ce type de jeu ( le combat) au second plan. Dans votre aventure vous pourrez choisir d’être uniquement un combattant, ou à l’inverse vous contenter d’être un artisan. Ou bien de faire les deux. Par ailleurs le titre propose une gestion assez poussée de cette partie grâce notamment au fait de pouvoir embaucher des ouvriers afin d’automatiser la gestion de l’artisanat.

Bien entendu Black Desert, n’oublie pas les joueurs plus rôle-play et qui préfère s’attarder sur le lore. Qu’à cela ne tienne, le soft propose une multitude de quêtes en plus de l’histoire principale sur fond de conflit entre royaume. Riche et complet, si cet aspect vous attire vous aurez de quoi faire, surtout que la plupart du temps c’est à vous de fouiller et de glaner des informations auprès des PNJ pour parfaire votre connaissance du monde. Bref entre sa gestion de l’artisanat et du commerce, du lore et de la quête principale, cette Prestige Édition nous embarque pour une aventure complète pour des centaines d’heures de jeux.

Autre point et non des moindre : la création de son avatar et le choix de notre classe de combat. Si comme tout les jeux Asiatiques, Black Desert verrouille le fait de ne pas pouvoir changer le sexe en fonction d’une classe de combat, le studio Coréen propose une large sélection ( 20 classe de combat ) très éclectique pour trouver le style qui nous correspond. Mais pas de panique dans le sens où il est presque impossible de voir des clones de notre personnage, puisque le titre intègre l’un des outils de personnalisation les plus complets, en particulier pour ce type de production.

Comme tout bon MMORPG, Black Desert propose un contenu particulièrement chronophage qui demandera des centaines d’heures avant d’apercevoir le bout, en particulier pour ceux qui prennent le temps de s’intéresser à l’ensemble des activités proposées et à l’approfondissement du lore. On regrettera tout de même la présence d’achat in-game qui a tendance à rendre le titre Buy to Win sur certains aspects, en particulier si vous vous intéressez au contenu de très haut niveau.

Pour autant Black Desert Prestige Édition est particulièrement agréable à parcourir et on ne s’en lasse pas, surtout si on accroche à l’univers. Une bonne alternative au mastodonte actuel.

On regrette tout de même, 1 an après sa sortie sur console, une optimisation toujours en dent scie, ce malgré un moteur graphique qui commence à dater. Chute d’images par seconde, affichage tardif des textures, de PNJ ainsi qu’une interface pas très adaptée à la manette. Alors on nous promet un titre plus stable sur PlayStation 5 et Xbox Séries avec une meilleure résolution et un FPS plus stable allant jusqu’à 60 images par seconde. A tester donc.