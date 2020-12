Twin Mirror : est disponible !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Twin Mirror™ : le thriller psychologique de DONTNOD est désormais disponible sur PC (via l’Epic Games Store), PlayStation®4 et Xbox One™

Découvrez la bande-annonce de lancement !

DONTNOD Entertainment est heureux d’annoncer que Twin Mirror™, sa nouvelle aventure narrative co-produite avec Shibuya-Productions, est désormais disponible sur PC (via l’Epic Games Store), PlayStation®4 (PlayStation®Store) et Xbox One™ (Microsoft®Store). Les joueurs peuvent dès à présent embarquer dans ce thriller psychologique direction Basswood, Virginie Occidentale, et suivre Sam Higgs dans sa quête de vérité. Pour célébrer la sortie de son nouveau titre, le studio indépendant DONTNOD a le plaisir de partager une nouvelle bande-annonce de lancement.

Suite à la mort tragique de son meilleur ami, Sam Higgs décide de revenir à Basswood, sa ville natale, pour lui rendre un dernier hommage. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale, qu’il pensait ne plus jamais revoir, renferme de sombres secrets. L’ancien journaliste d’investigation devra alors recourir à son esprit d’analyse hors du commun pour lever le voile sur les mystères planant sur la ville et ses habitants. Confronté à son passé, il sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui pourra-t-il accorder sa confiance ?

Les facultés de déduction de Sam permettent au joueur de revivre ses souvenirs, de retracer la vérité, mais aussi d’analyser des scènes énigmatiques afin de percer à jour les secrets enfouis de Basswood. Cependant, ce même esprit analytique et logique peut amener Sam à se couper du monde et à blesser, malgré lui, son entourage.

C’est alors qu’intervient le Double, une version plus empathique et sociable de Sam que lui seul peut voir. Cet allié sera présent pour chaque décision importante afin d’apporter un point de vue différent. Chacun des choix auxquels est confronté le joueur et chacune des informations qu’il collecte ont des répercussions sur l’enquête et sur l’histoire de Sam. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision – c’est au joueur de façonner l’expérience de jeu qui lui ressemble.

Pour son tout premier titre publié en auto-édition, DONTNOD s’est entouré de Shibuya Productions pour la co-production du jeu, d’Epic Games, avec qui le studio a signé un partenariat exclusif d’un an pour sa distribution sur PC et de BANDAI NAMCO Entertainment pour sa distribution sur PlayStation®4 et Xbox One™.

Twin Mirror™ est désormais disponible sur PlayStation®4 (PlayStation®Store), Xbox One™ (Microsoft®Store) et PC. La version PC digitale est disponible en exclusivité sur l’Epic Games Store pendant 1 an.

Twin Mirror™ est compatible sur PlayStation®5, Xbox Series X, et Xbox Series S.