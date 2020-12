Partager Facebook

Une jeune avocate salue un confère plus âgé dans les couloirs du Palais de justice :

« Bonjour, Confère. »

« Bonjour, Mademoiselle ! », lui répond l’intéressé, en toute spontanéité.

Le dessin et le dialogue de la page de couverture donnent un excellent aperçu des dessins satiriques sur le monde de la justice contenus dans « Chers Confrères » de Léna Bojko. Avocate au Barreau de Paris, elle nous livre avec humour et malice toute une série de saynètes authentiques démystifiant le quotidien de la profession. Inspirées de ses observations acérées, les scènes, accompagnées de dialogues ciselés, se déroulent en différents lieux, comme au Palais de Justice ou au sein d’une étude, ainsi qu’à différents moments de la carrière comme à l’entretien d’embauche, en collaboration libérale, à l’inscription au Barreau, à l’école d’avocature ou encore à l’Université.

Jeunes avocats collaborateurs malmenés, propos et comportements sexistes, clients peu reconnaissants, confrères désobligeants, tribunaux surchargés, justice expéditive : tout y passe. En quelques traits, le crayon affûté de Léna Bojko parvient à installer une situation et à faire ressortir des traits de personnalité. Si les situations de certains dessins sont propres à la profession d’avocat, beaucoup sont généralisables à d’autres relations de travail. Ainsi des propos comme «Je vous offre un chocolat ? Un client me les a donnés et j’aime pas » ou « Vous savez, moi, je ne suis pas à cheval sur les horaires : vous partez quand vous voulez, tant que le travail est fait» sont transférables à bien d’autres professions.

L’ouvrage est un véritable régal et on a déguste chaque dessin, chaque dialogue. On sourit, on rit tout au fil des pages. L’ouvrage, paru aux éditions Kiwi, est préfacé par Christian Saint-Palais, avocat au barreau de Paris.

Vous pouvez aussi retrouver Léna Bojko sur son site « Le Dîner de la Cigogne » (du nom donné anciennement au Palais de justice à Paris) où elle publie des dessins humoristiques dont certains sont repris dans ce recueil.