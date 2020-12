De nouvelles cartes et des tournois à distance attendent les duellistes dans le JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh!

Partager Facebook

Tandis que les températures chutent, la compétition s’intensifie dans le JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh!. Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) a le plaisir de présenter trois nouvelles sorties pour les mois de décembre et janvier, regorgeant de nouvelles aventures et de réinterprétations de certaines des plus grandes histoires. Avec des Ultra Rares hautes en couleurs, des dés à collectionner, le retour des Collector Rares et celui du Speed Duel, la saison hivernale promet d’apporter aux duellistes ce qu’ils aiment. Pour couronner le tout, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les joueurs auront la possibilité de remporter d’incroyables prix depuis le confort de leur maison !

Speed Duel : Boîte Bataille-Villeest conçue pour permettre à 8 duellistes de s’affronter comme bon leur semble. Elle renferme 200 cartes permettant de construire des stratégies populaires, et compte des cartes iconiques inédites au Speed Duel. Les puissants Dieux Égyptiens Obelisk, le Tourmenteur, Slifer, le Dragon Céleste, et Le Dragon Ailé de Râ sont invoqués, tandis que Jinzo, Paladin des Ténèbres et Canon Dragon XYZ contre-attaquent.

Depuis cette boîte, les joueurs peuvent répliquer les stratégies de Bataille-Ville comme celles de Yugi, Kaiba, Espa Roba, Ishizu Ishtar, ou encore Arkana. Les cartes peuvent également être réparties entre plusieurs amis pour différents modes de jeu. Chaque Speed Duel : Boîte Bataille-Villeinclue 20 cartes de compétences dont 16 inédites. Et puisque les enjeux du tournoi original de Battaille-Ville étaient importants, cette nouvelle version de l’histoire comporte également des surprises. Chaque Speed Duel : Boîte Bataille-Ville renferme ainsi un pack spécial comportant 8 Secret Rares parmi un total de 24 cartes. Un mélange des cartes les plus appréciées et d’icônes du Duel se parent du fini Secret Rare : les duellistes peuvent décider d’en offrir une à chaque compétiteur, de toutes les faire gagner au vainqueur ou de les garder pour eux ! De bout en bout, Speed Duel : Boîte Bataille-Ville laisse le joueur construire sa propre expérience.

Speed Duel : Boîte Bataille-Ville est disponible depuis le 26 novembre et contient 4 tapis de jeu Deluxe Yugi, 4 tapis de jeu Deluxe Kaiba et 228 cartes : 200 Communes, 20 cartes de compétence et 8 sur 24 Secret Rares. Prix de vente conseillé : 29,99 €.

L’Impact de la Genèse marque l’arrivée de trois nouvelles stratégies, à commencer par l’histoire secrète de certains des plus grands Magiciens tels que les Invokhés, les Artisanesorcières ou encore les Edymions. Armés d’Invocations Fusion, Xyz et Synchro, cette nouvelle rencontre des quatre Magiciens combine différentes techniques d’Invocations pour une suprématie magique.

L’Impact de la Genèse introduit également une nouvelle stratégie dont l’approche des Invocations Rituelles est totalement différente : au lieu de faire correspondre les niveaux, le joueur rassemble des Sacrifices de type Machine dont l’ATK est égale ou supérieure à celle du monstre Rituel qu’il tente d’invoquer. Ce nouveau sacrifice est accompagné d’un pouvoir encore plus grand : les monstres peuvent être invoqués par Invocation Rituelle depuis le cimetière. Avec de nouveaux soutiens Rituels, L’impact de la Genèse permet aux duellistes d’invoquer de nouveau monstres Rituels pourvus de certaines des plus imposantes ATK et DEF de l’histoire de l’Invocation Rituelle.

Enfin, les duellistes s’apprêtent à percer le secret du nouveau duo dynamique du Duel ! Le jour, ils sont de célèbres streameurs suivis par de nombreux fans, mais la nuit [Nous avons restreint l’accès à cette section. Veuillez entrer le Mot de Passe Secret]. Monstres du deck principal, chaque jumeau peut invoquer l’autre par Invocation Spéciale, et ensemble, ils manipulent l’algorithme pour modifier les points de vie. Mais c’est agrémentés de leur monstre Lien qu’ils dévoilent leur plein potentiel et deviennent une véritable calamité pour leur adversaire.

L’Impact de la Genèse sera disponible le 3 décembre et comprendra 10 Ultra Rares, 15 Super Rares et 35 Rares pour un total de 60 cartes, dont 15 seront également disponibles sous forme de Collector Rares. Chaque pack contiendra 7 cartes : une carte brillante et 6 rares. Prix de vente conseillé : 3,99 €.

Les Duellistes Légendaires sont à nouveau de retour ! Duellistes Légendaires : Le Dragon Blanc des Abysses et Duellistes Légendaires : Les Sœurs de la Rose ont célébré des duellistes de renom tels Seto Kaiba, Mai Valentine, Alexis Rhodes et Akiza Izinski, tout en rafraichissant des stratégies comme les Dragons Roses, les Harpies et le Dragon Blanc aux Yeux Bleus. Duellistes Légendaires : Saison 2 offre aux duellistes une seconde chance de s’emparer de cartes difficiles à dénicher telles que Machine Bingo, Go !!! de Kaiba, Fusion Cyberchargement de Zane, Parfumeuse Harpie de Mai et Super Cuirassé Canon Ferroviaire Juggernaut Liebe d’Anna Kaboom.

Chaque boîte Duellistes Légendaires : Saison 2 renferme l’une des 10 Secret Rares, dont deux cartes totalement inédites : une carte pour la stratégie Yeux Galactiques de Kite, et une pour le deck Yeux Bleus de Kaiba. Chaque boîte comprend également deux packs Duellistes Légendaires contenant chacun 18 cartes : 15 Communes et 3 Ultra Rares. Tandis que Duellistes Légendaires : Saison 1 a introduit des Ultra Rares colorées affichant un lettrage bleu, vert ou violet, chaque Ultra Rare de la Saison 2 peut apparaître dans l’un de ces trois coloris ainsi qu’en doré. Ce sont autant d’opportunités pour les duellistes de customiser leurs decks avec leurs couleurs préférées.

Duellistes Légendaires : Saison 2 sera disponible le 21 janvier. Chaque boîte contiendra 1 dé à collectionner, 30 cartes Communes, 2 Ultra Rares standards, 4 Ultra Rares colorées et 1 Secret Rare. Le set complet Duellistes Légendaires : Saison 2 comprendra 131 cartes : 91 Communes, 30 Ultra Rares disponibles en standard, bleu, vert ou violet et 10 Secret Rares. Prix de vente conseillé : 14,99 €.

Pour finir l’année en beauté, le Yu-Gi-Oh! Day se tiendra les 5 et 6 décembre. Les duellistes pourront se lancer dans des duels à distance pour remporter des prix exclusifs. Les fans ont voté pour le monstre Lien qu’ils souhaitent voir apparaître sur un futur objet promotionnel, et le tapis de jeu exclusif Yu-Gi-Oh! Day met en vedette le vainqueur : Halqifibrax Crystron ! Les duellistes devront montrer de quoi ils sont capables afin de se qualifier pour le prochain Remote Duel Invitational. En outre, les 19 et 20 décembre puis les 23 et 24 janvier, KONAMI organisera deux Remote Duel Extravaganzas. Ces événements seront constitués de tournois sous différents formats. Les participants se mesureront aux meilleurs duellistes depuis le confort de leur maison.