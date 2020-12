eFootball PES 2021 SEASON UPDATE : le Data Pack 3.0 est désormais disponible

Partager Facebook

Cette mise à jour comprend notamment 85 visages de joueurs et 100 nouveaux maillots.

le Data Pack 3.0 est désormais disponible gratuitement pour eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) en téléchargement sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One™, Xbox Series X/S et PC STEAM.

85 visages de joueurs ont été créés ou mis à jour dans le cadre du Data Pack 3.0, dont Jérémy Doku (Rennes), Roger Ibañez (AS Roma), Pedri (FC Barcelone), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb) et Orkun Kökçü (Feyenoord).

En complément, plus de 100 équipes voient leurs maillots mis à jour. Pour les équipes nationales, il s’agit notamment de l’Italie, du Brésil, du Pays de Galles et de la Bulgarie. Le FC Nantes, l’AS Monaco et l’AS Rome exhibent également leurs nouvelles tenues.

Dès aujourd’hui, plusieurs joueurs de la Série Moments Iconiques feront leur apparition dans PES 2021 par le biais de campagnes myClubs, et d’autres suivront le mois prochain :

Frank Lampard (match iconique : 30/04/2005)

Petr Čech (match iconique : 19/05/2012)

Johan Cruijff (match iconique : 01/03/1978)

Patrick Kluivert (match iconique : 02/02/2002)

Karl-Heinz Rummenigge (match iconique : 27/09/1980)

Franz Beckenbauer (match iconique : 08/05/1976)

Lothar Matthäus (match iconique : 21/11/1992)

Les mises à jour du Data Pack 3.0 comprennent également les nouveautés suivantes :

L’apparence du Camp Nou, domicile du FC Barcelone, est mise à jour

L’ajout du Winter Ball de la Russian Premier Liga 2020-2021

Cinq nouvelles paires de chaussures adidas (Copa 20+ Motion Blur, Nemeziz 20+ Motion Blur, Nemeziz Messi 20.1, Predator 20+ Motion Blur, X 20+ Motion Blur) et une nouvelle paire de chaussures NIKE (PHANTOM GT ELITE)

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE :

Jeu standalone, eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) reprend le gameplay et les fonctionnalités de PES 2020, qui a été acclamé par la critique et a notamment reçu le prix du « Meilleur Jeu de Sport » à l’E3 2019. En plus des données de clubs et de joueurs relatives à la nouvelle saison, le jeu inclus le mode exclusif UEFA EURO 2020™ et le contenu lié à la compétition, en amont de la reprogrammation du véritable tournoi.

Cette année, la jaquette de l’Édition Standard est historique puisqu’elle met en vedette Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ainsi que les étoiles montantes Marcus Rashford et Alphonso Davies. L’Édition Standard de PES 2021 est disponible en magasins et en téléchargement au prix de 29,99 € (prix de vente conseillé).

Les quatre ambassadeurs apparaissent également dans les toutes nouvelles Éditions Club d’eFootball PES 2021 SEASON UPDATE, disponibles uniquement en téléchargement au prix de 34,99€ (prix de vente conseillé). Chacune des cinq Éditions Club inclut un joueur de la Série Moments Iconiques, un effectif myClub complet et plus encore.

Les joueurs qui achètent une Édition Club par le biais de PES 2020 ou PES 2020 LITE bénéficient d’une remise de 20% jusqu’au 29 octobre.