La nouvelle extension Destinées Radieuses du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon présente plus de 100 Pokémon chromatiques

The Pokémon Company International a annoncé la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Destinées Radieuses, disponible partout dans le monde à partir du 19 février 2021.

Inspirée par l’extension Destinées Occultes du JCC Pokémon sortie en 2019, Destinées Radieuses contient plus de 100 Pokémon chromatiques sur de magnifiques cartes texturées, aux côtés de 9 Pokémon-V chromatiques et 7 Pokémon-VMAX chromatiques, dont le spectaculaire Dracaufeu chromatique sous sa forme Gigamax.

La nouvelle extension introduit aussi 3 autres Pokémon Magnifiques, chacun étant un Pokémon légendaire ou un Pokémon fabuleux dont les illustrations aux couleurs éclatantes de l’arc-en-ciel et aux détails brillants sortent du cadre. Avec plus de 30 Pokémon-V et Pokémon-VMAX, les Dresseurs pourront jouer avec des cartes de Pokémon favoris du JCC Pokémon issues de la série Épée et Bouclier.

Les cartes de Destinées Radieuses seront disponibles dans les produits suivants :

Coffret Dresseur d’élite de Destinées Radieuses (disponible le 19 février 2021) : comprend 10 boosters de Destinées Radieuses, 1 carte promo brillante d’Évoli-VMAX et des accessoires de jeu.

: comprend 10 boosters de Destinées Radieuses, 1 carte promo brillante d’Évoli-VMAX et des accessoires de jeu. Boîtes Destinées Radieuses (disponibles le 19 février 2021) : comprennent 6 boosters de Destinées Radieuses, 1 carte promo brillante de Blancoton-V, Fulgudog-V ou Nigosier-V.

: comprennent 6 boosters de Destinées Radieuses, 1 carte promo brillante de Blancoton-V, Fulgudog-V ou Nigosier-V. Collection Destinées Radieuses – Pikachu-V (disponible le 19 février 2021) : comprend 4 boosters de Destinées Radieuses, 1 carte promo brillante et 1 carte promo brillante grand format de Pikachu-V.

: comprend 4 boosters de Destinées Radieuses, 1 carte promo brillante et 1 carte promo brillante grand format de Pikachu-V. Collections Folle Aventure avec pin’s Destinées Radieuses (disponibles le 19 février 2021) : comprennent 3 boosters de Destinées Radieuses, 1 carte promo brillante de Sapereau, Dedenne, M. Glaquette de Galar ou Polthégeist, et le pin’s correspondant.

: comprennent 3 boosters de Destinées Radieuses, 1 carte promo brillante de Sapereau, Dedenne, M. Glaquette de Galar ou Polthégeist, et le pin’s correspondant. Mini-boîtes Destinées Radieuses (disponibles le 5 mars 2021) : comprennent 2 boosters de Destinées Radieuses et 1 pièce métallisée.

: comprennent 2 boosters de Destinées Radieuses et 1 pièce métallisée. Collections Premium Destinées Radieuses (disponibles le 5 mars 2021) : comprennent 7 boosters de Destinées Radieuses, 1 carte promo brillante de Nostenfer-V chromatique ou de Lanssorien-V chromatique, 1 carte promo brillante et 1 carte promo brillante grand format de Nostenfer-VMAX chromatique ou de Lanssorien-VMAX chromatique, et la pièce métallisée correspondante.